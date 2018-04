Yksi matkustaja kuoli lentokoneen moottorin räjähdettyä Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa yksi ihminen on kuollut matkustajalentokoneen moottorin räjähdettyä, kertoo muun muassa New York Times. Southwest Airlines -yhtiön kone oli matkalla New Yorkista Dallasiin turman tapahtuessa. Kone teki pakkolaskun Philadelphiaan.

Viranomaiset ovat kertoneet, että tällä hetkellä turman uskotaan johtuvan moottoriviasta. Viranomaiset eivät ole toistaiseksi kertoneet, miten surmansa saanut kuoli. NBC Newsin mukaan koneen matkustajat ovat kuitenkin kertoneet, että surmansa sai nainen, joka osittain imeytyi ulos rikkoutuneesta ikkunasta. Ikkunan rikkoi matkustajien mukaan moottorista irronnut pala. Yhden matkustajan mukaan muut matkustajat kiskoivat naisen takaisin sisään koneeseen ja elvyttivät häntä, NBC myös kertoo.

Pelastuslaitoksen mukaan seitsemää ihmistä myös hoidettiin paikan päällä lievien vammojen takia.

Linkki juttuun

Linkki juttuun