Yksi kuollut ja kahdeksan loukkaantunut Lontoon yliajossa - May: Poliisi pitää "mahdollisena terrori-iskuna"

Lontoossa yksi ihminen on kuollut ja kahdeksan loukkaantunut yöllä tapahtuneessa yliajossa, kertoo poliisi. Poliisin mukaan kuolonuhri on mies. Hänet julistettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla.

Kahdeksan loukkaantunutta on poliisin mukaan viety kolmeen eri sairaalaan. Kahden lievästi loukkaantuneen vammoja hoidettiin tapahtumapaikalla.

Poliisin mukaan yliajossa käytettyä pakettiautoa ajoi 48-vuotias mies. Poliisi pidätti miehen tapahtumapaikalla. Poliisin mukaan mies on viety sairaalaan varotoimenpiteenä.

Britannian pääministeri Theresa Mayn mukaan poliisi pitää yliajoa "mahdollisena terrori-iskuna".

Väkijoukkoon Pohjois-Lontoossa ajanut auto osui ilmeisesti moskeijasta palaamassa oleviin ihmisiin. Yliajon tapahtumapaikan lähellä Finsbury Parkissa sijaitsee ainakin kaksi moskeijaa.

Britannian muslimijärjestö (MCB) kertoi Twitterissä, että heille on kerrottu pakettiauton ajaneen Finsbury Parkin moskeijasta lähteneiden ihmisten päälle. Myöhemmin MCB tviittasi, että hyökkäys tapahtuikin toisen, Finsbury Parkin moskeijan läheisen moskeijan ulkopuolella. Myös mediatietojen mukaan on mahdollista, että ihmiset ovat olleet palaamassa toisesta, vielä lähempänä yliajopaikkaa sijaitsevasta moskeijasta. Finsbury Parkin moskeija sijaitsee noin 300 metrin päässä.

Suomen ulkoministeriö kertoo Twitterissä seuraavansa tilannetta. Ministeriö kehottaa Lontoossa olevia seuramaan viranomaisien ohjeita.

"Moskeija muuttunut uuden johdon myötä"

Sosiaalisessa mediassa on keskusteltu paljon siitä, oliko yliajo kohdistettu muslimeihin. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet, että kyseessä olisi tahallinen teko.

CNN:n terrorismiin erikoistunut analyytikko Peter Bergen sanoo, että tapahtumapaikan naapurustossa on suuri muslimiyhteisö. Hänen mukaansa lähellä on moskeija, jolla on kyseenalainen maine paikkana, "jossa islamistimilitantit kokoontuvat".

AFP:n mukaan lähellä oleva moskeija on kuitenkin muuttunut uuden johdon myötä. Vuonna 2015 moskeija järjesti yhdessä noin 20 muun moskeijan kanssa avoimien ovien päivän, joiden tarkoitus oli parantaa ihmisten islamtietoisuutta. Taustalla olivat Pariisin terrori-iskut, joiden jälkeen myös Finsbury Parkin moskeija sai uhkaavia sähköposteja ja kirjeitä.

"Näin ihmisten itkevän ja kiljuvan"

Tapahtumapaikan lähellä asuva Cynthia Vanzella kertoo CNN:lle olleensa sängyssä, kun hän alkoi kuulla huutoa. Vanzella meni ikkunan luo ja näki paljon ihmisiä kerääntyvän läheiselle kadulle.

- Ihmiset olivat hermostuneita. He huusivat todella lujaa ja yrittivät epätoivoisesti näyttää merkkejä ohimenevälle poliisille, hän kertoo.

- Näin monen heistä itkevän ja kiljuvan, hän sanoo.

