YK:n turvaneuvostolta tuki Syyrian rauhansuunnitelmalle

Eikö ole helppoa, jos se on tosiaan näin että tapettuaan kymmeniätuhansia ihmisiä pyydät Yk:lta tukea nyt kun olet sen seitsemän kertaa veto-oikeudella estänyt kaiken inhimillisen turvan aleppossa - se on niin väärin- jos se menee näin, "law and order" pitää muokata uudelleen. Sen pitää turvata jokaisen ihmisen mahdollisuus samaan - tapat kaveris pyynnöstä hänelle epämiellyttävän henkilön - ja saat sen jälkeen oikeuden puheenjohtajan asiasi ajajaksi että sinun tekosi tuomitaan oikeutetuksi - sinulle jopa hommataan uusi työpaikka, elämäsi turvataan muiden ihmisten kustannuksella ja huomaatkin yllättäen että kun uusit tekosi riittävän useasti Sinulla on mahdollisuus jopa nobelin rauhanpalkintoon - hyvää uutta,ihmeellistä vuotta