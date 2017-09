YK:n turvaneuvosto koolle Myanmarin väkivallan takia

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu tänään keskustelemaan Myanmarin väkivallasta ja pakolaistilanteesta. Neuvoston hätäkokouksen ovat pyytäneet koolle Britannia ja Ruotsi.

YK:n mukaan jo lähes 400 000 rohingya-muslimia on paennut viime kuussa kiihtynyttä väkivaltaa naapurimaahan Bangladeshiin. YK on arvioinut, että Myanmarissa on käynnissä etninen puhdistus.

Ulkomaailmaa on kummastuttanut Myanmarin tosiasiallisen johtajan, rauhannobelisti Aung San Suu Kyin suhtautuminen tilanteeseen. Suu Kyi ei ole tuominnut asevoimien kovia otteita, ja hänen on kerrottu sanoneen uutisten muslimialueiden julmuuksista perustuvan virheellisiin tietoihin.

Rakhinen osavaltiossa asuvien rohingya-muslimeiden asema on ollut Myanmarissa aina vaikea. Maan hallinto ei ole koskaan pitänyt heitä varsinaisena etnisenä vähemmistönä vaan katsoo rohingyoiden oleskelevan maassa laittomasti. Heille ei ole tämän vuoksi myönnetty kansalaisoikeuksia.

Väkivalta alueella kiihtyi 25. elokuuta, kun rohingya-militantit hyökkäisivät poliisiasemalle. Tämän jälkeen Myanmarin asevoimat aloitti alueella suuroperaation.