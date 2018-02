YK:n turvaneuvosto "hyvin lähellä" sopua tulitauosta Syyrian Itä-Ghoutassa

YK:n turvallisuusneuvoston on tarkoitus äänestää tänään 30 päivän tulitauosta Syyriaan. Turvallisuusneuvoston äänestystä on kuitenkin lykätty muutamalla tunnilla alkuperäisestä aikataulusta, sillä käynnissä ovat viime hetken neuvottelut Venäjän taivuttamiseksi tulitauon kannalle.

Turvallisuusneuvoston puheenjohtajan mukaan sopu tulitauosta on hyvin lähellä. Tässä kuussa puheenjohtajuutta hoitava Kuwaitin lähettiläs Mansour al-Otaibi kertoo, että neuvosto viilaa vielä lauselman kieltä ja muotoiluja.

Venäjä vaati vielä eilen muutoksia turvallisuusneuvoston päätöslauselmaluonnokseen, josta on neuvoteltu lähes kahden viikon ajan. Neuvoston pysyvänä jäsenenä Venäjä voisi estää päätöslauselman hyväksymisen veto-oikeudellaan.

Tulitauolla pyritään pysäyttämään verenvuodatus erityisesti Syyrian Itä-Ghoutassa, jossa siviilien tilanne on ollut äärimmäisen tukala viime aikoina, kun Syyrian hallinto on pommituksillaan moukaroinut kapinallisten hallussa olevaa aluetta. Arviolta yli 400 siviiliä on viime päivinä saanut surmansa.

EU-johtajat vetoavat Venäjään

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron vetosivat tänään Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin, jotta Venäjä tukisi tulitaukoa YK:n turvallisuusneuvostossa.

Myös Euroopan unionin korkea edustaja Federica Mogherini on vedonnut välittömän tulitauon ja avustuskuljetusten perille pääsyn puolesta.

- Verilöylyn Itä-Ghoutassa on loputtava nyt, Mogherini sanoi tiedotteessaan.

- Euroopan unionilta loppuvat sanat kuvailemaan sitä kauhua, jonka itäghoutalaiset kokevat.

YK on arvioinut, että Itä-Ghoutan alueella asuu lähes 400 000 ihmistä. Se on ollut Syyrian hallinnon joukkojen piirityksessä vuodesta 2013. Ruuan, lääkkeiden ja muiden perustarvikkeiden saanti on lähes mahdotonta.