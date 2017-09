YK:n pääsihteeri: Myanmarissa käynnissä maailman nopeimmin kasvava pakolaiskriisi

Guterres vaatii Myanmaria lopettamaan sotilasoperaation ja päästämään apua rohingya-alueelle

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vaatii Myanmaria lopettamaan sotilasoperaation rohingya-muslimien alueilla. Guterresin mukaan humanitaarista apua on päästettävä Rakhinen osavaltioon.

Guterres sanoo, että Myanmarissa on käynnissä maailman nopeimmin kasvava pakolaiskriisi. Kuukaudessa yli puoli miljoonaa rohingyaa on paennut Myanmarista Bangladeshiin.

– Kyseessä on humanitaarinen painajainen, ihmisoikeuspainajainen, Guterres sanoi puheessaan YK:n turvallisuusneuvostolle.

Neuvosto on kokoontunut käsittelemään Myanmarin tilannetta. YK:n edustajien piti tänään vierailla Rakhinessa, mutta vierailu siirtyi ensi viikkoon. Lykkäystä perusteltiin sääoloilla.

Vierailu olisi ensimmäinen YK:n edustajille sen jälkeen, kun Rakhinessa puhkesi laajoja väkivaltaisuuksia viime kuussa. YK:n mukaan osavaltiossa on käynnissä etninen puhdistus.

Rakhinen tapahtumista on vaikea saada tietoa, koska Myanmar on rajoittanut voimakkaasti myös avustusjärjestöjen ja median pääsyä alueelle. Avustusjärjestöt pelkäävät, että Rakhinessa on kymmeniätuhansia rohingyoja, jotka tarvitsevat pikaisesti ruokaa ja lääkkeitä.

Kymmenen lasta hukkui

Kukaan ei tiedä, kuinka paljon kuolonuhreja kriisi on kaikkiaan vaatinut. Tänään ainakin 15 ihmistä sai surmansa, kun rohingyoja kuljettanut vene kaatui rajussa merenkäynnissä Bangladeshin rannikon edustalla.

Bangladeshin viranomaisten mukaan hukkuneiden joukossa oli kymmenen lasta.

Kuolonuhrien määrä saattaa nousta vielä huomattavasti, koska uutiskanava al-Jazeeran mukaan veneessä oli yli sata ihmistä. Parikymmentä ihmistä on pelastettu merestä hengissä.

Silminnäkijöiden mukaan turma tapahtui vain lyhyen matkan päässä rannasta.

– He hukkuivat aivan silmiemme edessä. Vain muutamia minuutteja myöhemmin ruumiit ajautuivat rantaan, kertoi paikallinen kauppias Mohammed Sohel.