YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon jätti hyvästinsä YK:lle

YK:n väistyvä pääsihteeri Ban Ki-moon on jättänyt hyvästinsä YK:lle perjantaina. Tunteikkaiden hyvästien aikana Ban sanoi muun muassa, että on ollut etuoikeus toimia johdossa järjestössä, joka tekee töitä globaalin kriisin ratkaisemiseksi. Kaksi kautta pääsihteerinä toiminut Ban sanoi myös, että on ollut kunnia jakaa kyseinen tehtävä hänen kanssaan töitä tehneiden kanssa.

- Teidän pitäisi olla ylpeitä, kuten minä olen voidessani kutsua teitä työkavereikseni, Ban sanoi.

Ban sanoi, että kymmenen vuotta kestäneen pääsihteeritehtävänsä aikana hän on pyrkinyt olemaan luovuttamatta koskaan. Hänen mukaansa on uskottava ja tehtävä töitä, kunnes saadaan aikaan edistystä.

Ban myös vitsaili YK:n henkilökunnalle ja kollegoilleen, että hänen olonsa on kuin satuhahmolla.

- Olo on vähän kuin Tuhkimolla. Keskiyöllä kaikki muuttuu!

Uudenvuodenaattona Ban osallistuu perinteiseen juhlaan Time Squarella New Yorkin Manhattanilla. Sunnuntaista lähtien YK:n pääsihteerinä jatkaa portugalilainen Antonio Guterres.