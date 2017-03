YK:n kaksi asiantuntijaa surmattu Kongon demokraattisessa tasavallassa

YK on vahvistanut, että Kongon demokraattisessa tasavallassa on löydetty surmattuina kaksi YK:n asiantuntijaa. Aiemmin siepatuiksi joutuneista uhreista toinen on ruotsalainen nainen ja toinen amerikkalainen mies.

Ruotsalaisnainen löydettiin mestattuna.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres lupasi tiistaina, että järjestö tekee kaiken mahdollisen, jotta surmien tekijät saataisiin selville.

- Luotan siihen, että kongolaiset viranomaiset tutkivat tapauksen perin pohjin. YK tekee myös oman tutkimuksen, Guterres sanoi.

YK:n tehtävissä ollut kaksikko ja heidän mukanaan olleet neljä kongolaista siepattiin Keski-Kasain maakunnassa 12. maaliskuuta.

Keski-Kasai ja sen lähimaakunnat ovat ajautuneet väkivallan kierteeseen. Poliisi sanoi maanantaina, että seudun kapinalliset olivat surmanneet 39 poliisia.