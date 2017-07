YK:n entinen pääsihteeri Ban Ki-moon liittyi Elders -ryhmään Ahtisaaren seuraksi

Kannattaa muistaa, että nämä eldersitkään eivät ole erehtymättömiä ja ansaittu kunnia Ahtisaarellakin on tullut neuvottelujen tilannetajusta. Se on hiukan samaa luokkaa kuin korttihailla pelipöydässä, eikö? Ehkä on tietoisesti haettu sankareita, jotka eivät aivan kaikilta mitoiltaan sitä ole. Poliittisin perustein kuitenkin aikoinaan edenneet ja elderseiksi päätyneet. Ahtisaaren arvot ovat monikerroksiset, oletteko selvillä niistä?