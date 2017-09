YK:n edustajien on määrä päästä tänään ensimmäistä kertaa rohingya-muslimien kotiosavaltioon

YK:n turvallisuusneuvoston on määrä tänään käsitellä rohingya-muslimien oloja Myanmarissa. YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin on määrä puhua kokouksessa. Guterres on entinen YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n johtaja ja tuntee hyvin Myanmarin tilanteen.

YK:n edustajien on määrä päästä tänään käymään ensimmäistä kertaa rohingya-muslimien kotiosavaltiossa Rakhinessa.

Yli puoli miljoonaa rohingyaa on paennut Myanmarista Bangladeshiin sen jälkeen kun väkivaltaisuudet alkoivat viime kuussa. YK:n mukaan Rakhinessa on käynnissä etninen puhdistus.