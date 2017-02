YK huolissaan Trumpin asettamasta matkustuskiellosta

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asettamalla matkustuskiellolla on vaikutuksia myös maan turismiin, kertoo YK:n alainen kansainvälinen matkailujärjestö UNWTO. Sen mukaan matkustuskielto ei paranna Yhdysvaltojen turvallisuustilannetta, vaan lisää jännitteitä ja uhkia.

UNWTO:n johtajan mukaan kielto luo Yhdysvalloista vihamielisen kuvan ja voi vaikuttaa ihmisten halukkuuteen matkustaa Yhdysvaltoihin. Turistien kato taas vaikuttaisi maan talouteen.

Myös Britannian pääministeri Theresa May moittii Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asettamaa väliaikaista maahantulokieltoa. May sanoi Britannian parlamentille puhuessaan, että Trumpin menettelytapa on väärä ja aiheuttaa erimielisyyksiä.

May myös painotti, ettei tiennyt Trumpin suunnitelmista etukäteen. Hän kuitenkin huomautti, että Trump kertoi jo vaalikampanjansa aikana, että Yhdysvaltoihin matkustamista rajoitettaisiin jollain tavalla.

Arabiemiraattien ulkoministerin mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin määräämä matkustuskielto ei ole islamin vastainen.

Ulkoministerin mukaan on väärin tulkita, että matkustuskielto kohdistuisi tiettyä uskontoa vastaan.

Matkustuskielto koskee seitsemää muslimienemmistöistä maata. Arabiemiraatit eivät ole listalla.