Yhdysvaltojen lähetystön työntekijät saattoivat joutua Kuubassa "akustisen iskun" kohteeksi

Kuubassa osa Yhdysvaltojen lähetystön työntekijöistä on saattanut joutua niin kutsutun akustisen hyökkäyksen kohteeksi. Epäilyistä kertoo CNN. Ainakin kaksi työntekijää on saanut niin vakavia vammoja, että heidät piti viedä takaisin Yhdysvaltoihin samaan hoitoa.

Yksi viranomainen on kertonut, että työntekijöiden kuulo on saattanut heiketä pysyvästi. Oireista kärsivät työntekijät eivät ole olleet samassa paikassa samaan aikaan, mutta he ovat kärsineet oireista viime vuoden lopulta lähtien.

Viranomainen kertoo CNN:lle, että asiaa on yritetty selvittää kuubalaisten kanssa.

- He vakuuttavat olevansa tietämättömiä, mutta tämä on todella huolestuttavaa ja harmillista, viranomainen sanoo CNN:lle.

Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisi FBI selvittää asiaa.

Yhdysvaltojen diplomaatit Kuuban pääkaupungissa Havannassa ovat jo vuosia valittaneet siitä, että Kuuban viranomaiset häiriköivät heitä. Diplomaattien mukaan häirintä kuitenkin loppui, kun Yhdysvallat ja Kuuba palauttivat diplomaattiset suhteensa vuonna 2015.

