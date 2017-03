Yhdysvaltojen itärannikolla Stella-myrsky osoittautui arvaamattomaksi

Yhdysvaltojen itärannikolle iski raju lumimyrsky tiistainvastaisena yönä. Stellaksi nimetty myrsky toi eniten räntää ja lunta rannikon koillisosiin.

New Yorkin ja New Jerseyn osavaltiot olivat julistaneet hätätilan myrskyn vuoksi. CNN:n mukaan koulut ovat tänään kiinni ainakin New Yorkissa, Bostonissa ja Philadelphiassa.

Tuhansia lentoja on peruttu myrskyn vuoksi.

Washington Post -lehden mukaan lunta oli satanut yön ja aamun aikana pääkaupungin alueella paikoitellen jopa 25 senttimetriä ja lumentulon odotetaan vielä jatkuvan.

Pääkaupungissa lumen tulo oli suurelta osin kevyempää lunta, joten metro toimi ja hallinnon työntekijätkin joutuivat menemään töihin.

New Yorkissa lumimyrsky tuli lopulta alas räntänä, rakeina ja vetenä.

Kansallinen sääpalvelu alensikin lumiennustuksiaan New Yorkiin, vaikka osassa kaupunkia lumimäärät nousivat paikoitellen 25 senttimetriin.

Pormestari Bill de Blasio varoitteli vielä kaupunkilaisia pysymään sisätiloissa.

– Myrsky ei tuonut niin paljon lunta kuin odotettiin, mutta olosuhteet ovat vaaralliset vielä ulkona, de Blasio sanoi toimittajille.

New Yorkissa tuulen nopeuden odotettiin nousevan vielä tiistaina puuskittain yli 22 metriin sekunnissa.

Pormestari lupasi, että koulut avataan jälleen keskiviikkona.

"Olemme jumissa"

Yhteensä itärannikon alueella yli 8 200 lentoa on peruttu maanantaista keskiviikkoon.

New Yorkin kolme lentokenttää oli suurilta osin suljettu. Myös kaupungista pohjoiseen kulkevia junia oli peruttu.

– Olemme jumissa, sanoi poikansa kanssa Bostonin junaa odottava 71-vuotias Andy McKinney.

– Ei tämä maailmanloppu ole, mutta hankalaa kyllä.

Myös valtionpäämiestasolla myrsky laittoi aikataulut uusiksi, kun presidentti Donald Trumpin ja Saksan liittokansleri Angela Merkelin tapaaminen siirrettiin tiistailta perjantaille.

New Yorkissa YK:n päämaja oli kiinni ja samoin turistien suosima modernin taiteen museo.

Yhdysvaltojen YK-lähettiläs Nikki Haley tviittasikin lumen antavan mahdollisuuden tuijottaa putkeen venäläisvakoojista kertovaa The Americans -televisiosarjaa.