Yhdysvaltojen itärannikolle odotetaan tiistaina rajua lumimyrskyä. Lunta on ennustettu satavan lyhyessä ajassa yli puoli metriä ja tuulen puhaltavan jopa 96 kilometrin tuntinopeudella.

New Yorkin ja New Jerseyn osavaltiot ovat julistaneet hätätilan myrskyn vuoksi. Myös muissa Koillis-Yhdysvaltojen osavaltioissa on varauduttu myrskyyn muun muassa sulkemalla kouluja.

Tuhansia lentoja on peruttu myrskyn vuoksi.