Yhdysvaltain tukemat joukot valtasivat Syyrian suurimman öljykentän Isisiltä

Yhdysvallat kertoo sen tukemien kurdien ja arabien joukkojen vallanneen sunnuntaina yhden Syyrian suurimmista öljykentistä äärijärjestö Isisiltä.

Asiasta uutisoi muun muassa Washington Post, jonka mukaan al-Omarin öljykentän hallintaa on pidetty etuna etenkin kurdeille, kun heidän asemastaan joskus tulevaisuudessa mahdollisesti neuvotellaan. Toisaalta alueen valtaamisen on pelätty vetävän Yhdysvallat mukaan taisteluihin Syyrian hallituksen joukkojen ja niitä tukevien Venäjän ja Iranin kanssa.

Yhdysvaltain johtaman liittouman tukemat joukot ovat käyneet kilpajuoksua öljykentän valtaamisesta Syyrian hallinnon joukkojen kanssa. Öljykenttä oli Isisin hallinnassa vuodesta 2014 lähtien. New York Times -lehden paikallisten silminnäkijöiden mukaan Syyrian hallinnon joukot olivat myös edenneet lähelle öljykenttää sunnuntaina, mutta perääntyivät Isisin kanssa käytyjen raskaiden taisteluiden myötä. Yhdysvaltain tukemat joukot onnistuivat valtauksessa myöhemmin sunnuntaina.

Isis menetti Raqqan viime viikolla

Öljykenttä vallattiin vain muutama päivä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain johtama liittouma sai vallattua Isisin pääkaupunkina toimineen Raqqan Pohjois-Syyriassa.

Liittouma ilmoitti viime viikolla, että se on saanut täyden hallinnan kaupungista. SDF-joukot ilmoittivat Raqqan valtauksesta virallisesti kaksi päivää sitten.

Al-Omarin öljykenttä sijaitsee koillisessa Syyriassa Deir Ezzorin maakunnassa, jossa on suurin osa Syyrian öljystä. New York Timesin mukaan on kuitenkin epäselvää, kuinka runsas öljykenttä näinä päivinä on, sillä aluetta ovat runnoneet vuosien ajan muun muassa liittouman lukuisat ilmaiskut.