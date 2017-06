Yhdysvaltain kiistelty maahantulokielto voimaan - lentokentillä pelätään kaaosta

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ajama maahantulokielto on tullut voimaan. Kielto koskee kuuden muslimienemmistöisen maan kansalaisia.

Kiellon voimaantulon on myös pelätty aiheuttavan kaaosta lentokentillä, kuten kävi tammikuussa, jolloin kielto asetettiin ensimmäistä kertaa voimaan. Siirtolaisten oikeuksia ajavien aktivistien ja lakimiesten on kerrottu odottaneen esimerkiksi New Yorkin John F. Kennedyn kansainvälisellä lentokentällä varmistaakseen, että kieltoa koskevien maiden kansalaiset, joilla on voimassa oleva viisumi, pääsevät maahan.

Yhdysvaltain kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeriö on puolestaan luvannut, että kiellon voimaantuleminen sujuisi tällä kertaa kitkattomasti. Ministeriö sai voimakasta kritiikkiä sen tavasta hoitaa tammikuussa asetetun maahantulokiellon voimaantuleminen. Ministeriö on vakuuttanut muun muassa, että kaikki, joilla on voimassa oleva viisumi, pääsevät maahan.

Maahan vain "aidon yhteyden" kautta

Voimaan tullut kielto koskee 90 päivän ajan Iranin, Libyan, Somalian, Sudanin, Syyrian ja Jemenin asukkaita, jos heillä ei katsota olevan "aitoa" yhteyttä johonkin henkilöön tai organisaatioon Yhdysvalloissa. Pakolaiset puolestaan saavat 120 päivän maahantulokiellon.

Korkein oikeus päätti asiasta maanantaina.

Yhdysvallat vaatii kyseisten maiden viisuminhakijoilta todistusta siitä, että heillä on Yhdysvalloissa vanhempi, puoliso, lapsi, sisarus, vävy tai miniä. Vaatimukset koskevat pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta myös kaikkia pakolaisia, jotka odottavat pääsyä Yhdysvaltoihin.

Läheisiksi sukulaisiksi ei siis lasketa esimerkiksi isovanhempia, lastenlapsia, tätejä, setiä, sisaren- tai veljentyttäriä tai serkkuja.

Vaatimukset eivät koske jo hyväksyttyjä viisumeita.

Laillisista ongelmista varoiteltu

Muun muassa aktivistit ovat kritisoineet, että "aidon" yhteyden määrittely on liian kapea, etenkin kun se jättää ulkopuolelleen muun muassa isovanhemmat. Lakimiesten on kerrottu työskennelleen korkeimman oikeuden päätöksestä lähtien, jotta "aito" yhteys saataisiin määriteltyä lainmukaisesti ja mahdollisimman selkeästi. Muun muassa BBC kertoi aiemmin, että sekä kieltoa puoltavat että kritisoivat lakimiehet ovat varoittaneet, että luvassa on vielä joukko laillisia ongelmia.

Siirtolaisten oikeuksia ajavat ryhmät ja muun muassa demokraatit ovat kutsuneet kieltoa muun muassa "laittomaksi". Viimeisimpien kritisoijien joukkoon liittynyt demokraattien kongressiedustaja Bennie Thompson paheksui hallitusta kiellon voimaan asettamisesta.

- Vain tunteja ennen kuin perustuslainvastainen ja harhaanjohtava kielto astui osittain voimaan, hallinnon viranomaiset olivat haluttomia tai kykenemättömiä tarjoamaan kongressille järkeviä vastauksia siitä, kuinka he määrittelevät, ketä kielto koskee, Thompson sanoi.