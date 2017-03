Yhdysvaltain asuntoministeri hämmensi orjavertauksella

Yhdysvalloissa tuore asuntoministeri Ben Carson kohautti maanantaina sanomalla, että Yhdysvaltoihin Afrikasta aikoinaan tuodut orjat olivat siirtolaisia, jotka unelmoivat siitä, että heidän perheensä voi menestyä Yhdysvalloissa. Carson kommentoi asiaa ministeriönsä työntekijöille pitämässään puheessa.

Muun muassa mustien kansalaisoikeusjärjestö NAACP reagoi Carsonin kommenttiin Twitterissä ihmettelemällä sanan siirtolainen käyttöä.

Yhdysvaltain senaatti äänesti Carsonin asuntoministeriksi viime viikolla. Carson, 65, on työskennellyt aiemmin neurokirurgina. Hän oli jäänyt eläkkeelle ennen valintaansa ministeriksi.

Carson on ennenkin aiheuttanut ihmetystä kommenteillaan. Esimerkiksi vuonna 2013 hän sanoi, että Obamacare on pahin asia, mitä on tapahtunut Yhdysvalloille sitten orjuuden.

