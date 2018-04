Yhdysvalloissa vieraileva Macron puhuu kongressissa

Yhdysvalloissa valtiovierailulla oleva Ranskan presidentti Emmanuel Macron puhuu tänään kongressissa. Virallista valtiovierailua isännöi presidentti Donald Trump.

Vaikka presidenttikaksikolla on näkemyseroja, heidän on arvioitu tulevan keskenään toimeen melko hyvin. Trump oli Macronin vieraana viime kesänä Ranskan kansallispäivänä, jolloin he seurasivat yhdessä paraatia Pariisissa.

Macronin Yhdysvaltain-vierailun ohjelmassa on myös muun muassa opiskelijoiden tapaaminen George Washington -yliopistossa.