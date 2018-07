Yhdysvalloissa tutkitaan, onko Maria Butina Kremlinin agentti, kiihkeä aseaktivisti vai molempia

Yhdysvalloissa liittovaltion oikeudessa on tarkoitus käydä tänään illalla Suomen aikaa vangitsemisoikeudenkäynti, jossa kuullaan Venäjän kansalaista.

Yhdysvaltojen oikeusministeriö syyttää Maria Butinaa salaliitosta korkean tason venäläisen pankkiirin kanssa, tavoitteenaan vaikuttaa Yhdysvaltojen poliittiseen kenttään ja soluttautua asejärjestö NRA:han, kirjoittaa CNN. Tämänkaltaisesta salaliitosta voi saada viiden vuoden vankeustuomion. Uutistoimisto Reutersin mukaan oikeusistuin lisäsi tiistaina syytteisiin kohdan Venäjän hallinnon agenttina toimimisesta, josta voi saada 10 vuotta vankeutta.

Butinan tapaus ei kuulu erikoistutkija Robert Mullerin tutkimuksiin, jossa viime viikon perjantaina luettiin syytteet 12:ta Venäjän sotilastiedustelupalvelun GRU:n jäsenelle.

The New York Times -lehden mukaan Butina on 26. venäläinen, joka on saanut syytteitä vuoden 2016 presidentinvaaleihin sekaantumisesta. Hän on heistä ensimmäinen pidätetty.

Butinaa ei syytetä vakoilusta, eikä hänen uskota kuuluvan Venäjän tiedustelupalveluun.

Syytedokumentit luettavaksi saaneen ABC Newsin mukaan Butina toimi venäläisen virkamiehen ohjauksessa, joka on entinen Venäjän parlamentin jäsen ja Putinin liittolainen. Uutistoimisto Reutersin mukaan kyseinen henkilö on korkeassa tehtävässä maan keskuspankissa ja hän on Yhdysvaltojen pakotelistalla.

Butinan on eri medialähteissä kerrottu työskennelleen virkamiehen assistenttina.

Epäillään työskennelleen vaikuttamiskanavien luomiseksi

Syyteiden mukaan Butina valehteli opiskelijaviisumia hakiessaan vuonna 2016, että hän ei työskentele Venäjän hallinnolle.

The New York Times -lehti kirjoittaa, että Butina työskenteli "taustakanavien", eli viestintäväylien muodostamiseksi amerikkalaispoliitikkojen kanssa.

Lehden mukaan FBI epäilee, että kanavien tarkoituksena oli luoda Venäjälle vaikutusvaltaa päätöksentekoon Yhdysvalloissa. Butina on lehden mukaan myös yrittänyt järjestää salaista tapaamista Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin välille presidentinvaalikampanjan aikoihin, tuloksetta.

FBI alkoi seurata Butinan toimia vaalivuonna 2016, jolloin hän kirjautui opiskelijaksi kansainvälisten suhteiden maisteriohjelmaan Washingtonissa sijaitsevaan Amerikkalaiseen yliopistoon, kertoo The Guardian.

Sen mukaan Butina on vieraillut useaan otteeseen Yhdysvalloissa, voidellut suhteita republikaaneihin, aseaktivisteihin ja uskonnollisiin vaikuttajiin. Hän on lähestynyt presidenttiehdokas Wisconsinin republikaanikuvernööri Scott Walkeria ennen kuin Trumpin tähti alkoi nousta ehdokaskilvassa puolueen sisällä. The New York Times -lehden mukaan Butinalla on kolme intohimoa: oikeus kantaa asetta, Yhdysvaltojen presidentti U sekä Yhdysvaltojen ja Venäjän keskinäisten suhteiden parantaminen.

The Guardian -lehden mukaan "nuori, pitkä ja flirttaileva" Butina erottui edukseen piireissä, joissa yleensä oli vanhempien miesten enemmistö. Butinan tavoite perustaa NRA:n kaltainen järjestö Venäjälle vetosi lehden mukaan tähän yleisöön. Butinan asejärjestö on myös lennättänyt NRA:n jäseniä Moskovaan.

Butina on myös aiemmin kiistänyt, että hänen asejärjestönsä saisi Venäjän hallinnolta minkäänlaista tukea. Hän on myös kertonut aiemmin muun muassa The New York Times -lehdelle, että hänen kiinnostuksensa NRA:han on perua puhtaasta kiinnostuksesta aseisiin.

Venäjä tyrmää agenttisyytteet

Venäjän ulkoministeriö kommentoi tapausta keskiviikkona. Sen mukaan Butina pidätettiin sunnuntaina, jotta saataisiin pilattua maanantain Trumpin ja Putinin huippukokouksen positiivinen vaikutus, kertoo uutistoimisto RIA Reutersin mukaan.

Ulkoministeriön tiedottajan Maria Zakharovan kerrotaan sanoneen, että Butinan pidätykselle päivää ennen Helsingin huippukokousta ei ole perusteita.

Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettiläs Anatoly Antonov sanoo Uutistoimisto TASSin haastattelussa, että Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu jahtaa Venäjän kansalaisia paitsi Yhdysvalloissa myös muissa maissa.

– Teemme kaikkemme, jotta saamme Venäjän kansalaisen pois tästä tilanteesta, Antonov sanoo.

Butinan asianajajan Robert N. Driscollin mukaan syytetty kiistää rikkomukset ja että syyte on "liioiteltu". Driscollin mukaan Butina on lupaava, vastavalmistunut liikenainen, joka vain "sattuu olemaan venäläinen".

Driscollin mukaan agentiksi epäilty Butina on toiminut halusta parantaa Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteita.