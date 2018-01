Yhdysvalloissa sopu hallinnon avaamisesta

Yhdysvalloissa demokraatit ja republikaanit saavuttivat maanantaina sovun esityksestä, jolla maan hallinto saatiin avattua uudelleen. Senaatti hyväksyi esityksen luvuin 81-18, minkä jälkeen se siirtyi kongressin käsiteltäväksi. Yli kaksi ja puoli vuorokautta suljettuna olleen hallinnon odotettiin avautuvan myöhään maanantai-iltana tai varhain tiistaina Suomen aikaa.

Puolueet jatkavat vielä vääntöä pitkäaikaisesta budjettiesityksestä, sillä sopu pitää hallinnon rahahanat auki vain helmikuun kahdeksanteen päivään asti.

Kiistakapulana on ollut etenkin kysymys siirtolaisuusohjelmasta, jota demokraatit ovat pitäneet ehtona budjettisovulle. Ohjelma on taannut noin 800 000:lle lapsena laittomasti maahan tulleelle mahdollisuuden opiskella ja työskennellä Yhdysvalloissa. Presidentti Donald Trumpin hallinto on halunnut lakkauttaa ohjelman.

Lupaus siirtolaisuusohjelmasta

Demokraatit suostuivat äänestämään hallinnon avaavasta esityksestä, kun senaatin republikaanien ryhmäjohtaja Mitch McConnell lupasi tarttua siirtolaisuuskysymykseen ennen helmikuun 8. päivän takarajaa. Senaatin demokraattien ryhmäjohtaja Chuck Schumer oli tyytyväinen sopuratkaisuun.

- Äänestämme tänään hallinnon avaamisesta ja jatkamme neuvotteluja kokonaisvaltaisesta sopimuksesta sitoumuksella, että jos sopua ei synny helmikuun kahdeksanteen mennessä, senaatti käy välittömästi harkitsemaan lainsäädäntöä (siirtolaisuusohjelma) Dacasta, Schumer sanoi.

CNN:n mukaan presidentti Trumpin odotettiin pitävän puhe kongressin äänestyksen jälkeen.

Hallinnon sulku varjosti Trumpin virkaanastujaisten ensimmäistä vuosipäivää, joka oli lauantaina. Sulun vuoksi sadattuhannet hallinnon työntekijät jäivät kotiin maanantaina, mutta keskeiset liittovaltion toiminnot kuten armeija, poliisi, Valkoinen talo ja kongressi jatkoivat toimintaansa vähennetyllä henkilöstöllä.

Liittovaltion hallinto on suljettu neljä kertaa vuoden 1990 jälkeen. Viimeksi näin kävi vuonna 2013.

