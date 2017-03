Yhdysvalloissa alkavat julkiset kuulemiset epäillystä vaalisormeilusta

Yhdysvaltojen edustajainhuoneen tiedustelukomitea aloittaa tänään julkiset kuulemiset, joilla pyritään saamaan lisävalaistusta siihen, vaikuttiko Venäjä Yhdysvaltojen viimevuotisten presidentinvaalien tulokseen.

Kuultavana on ainakin liittovaltion poliisin FBI:n johtaja James Comey ja kansallisen turvallisuuden viraston NSA:n johtaja Mike Rogers.

Yhtenä osana tutkimusta selvitetään, oliko presidentti Donald Trumpin kampanjaväki vaalikampanjan aikana yhteydessä Venäjän valtion edustajiin.

Komitean puheenjohtaja, republikaani Devin Nunes ja korkein demokraattijäsen Adam Schiff esittivät kuulemisten aattona vastakkaiset arviot Trumpin väen mahdollisista Venäjä-yhteyksistä.

Schiff sanoi NBC:lle antamassaan haastattelussa, että asiaa on syytä tutkia, sillä juonittelusta on aihetodisteita ja salailusta suoria todisteita. Nunes puolestaan totesi Foxin haastattelussa, ettei juonittelusta ole minkäänlaisia todisteita.

Trumpin hallinnon ensimmäinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Michael Flynn ja oikeusministeri Jeff Sessions ovat jo jääneet kiinni Venäjän suurlähettilään kanssa käytyjen keskustelujen peittelystä. Flynn erosi kohun vuoksi.

Samoissa kuulemisissa tutkitaan myös presidentti Donald Trumpin esittämiä salakuunteluväitteitä. Muun muassa New York Times on kertonut nimettömiin lähteisiin nojaten, että Comey olisi kutsunut väitteitä perättömiksi ja pyytänyt oikeusministeriötä kumoamaan ne julkisesti. Comeyn arvellaan sanovan kuulemisessa suoraan, että syytös on vailla totuuspohjaa.

