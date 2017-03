Yhdysvallat tähtää miehitettyihin Mars-lentoihin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut lain, jonka myötä Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan päätavoite seuraaviksi vuosikymmeniksi on miehitettyjen lentojen lähettäminen pidemmälle avaruuteen kuin ennen. Tavoitteena on lähettää miehitettyjä lentoja esimerkiksi Mars-planeetalle.

Laki myös korostaa kehitteillä olevan Orion-avaruusaluksen merkitystä. Aluksen toivotaan kuljettavan ihmisiä kauemmas avaruuteen kuin mikään alus aiemmin on kuljettanut.

Laki hyväksyttiin poikkeuksellisesti yksimielisesti sekä senaatissa että edustajainhuoneessa.