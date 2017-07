Yhdysvallat pohtii, kuinka vastata Venäjän diplomaatteja koskevaan päätökseen

Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajan mukaan Yhdysvallat pitää Venäjän diplomaatteja koskevaa päätöstä valitettavana ja perusteettomana. Yhdysvallat arvioi tällä hetkellä Venäjän päätöksen vaikutuksia ja sitä, kuinka vastata siihen, edustaja kertoo.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan 755 Yhdysvaltain diplomaatin on lähdettävä Venäjältä. Putin kertoi asiasta Rossija 24 -televisiokanavan haastattelussa. Päätös on vastaus Yhdysvaltain uusille pakotteille, jotka USA:n kongressi hyväksyi viime viikolla. Valkoinen talo on ilmoittanut, että myös presidentti Donald Trump aikoo hyväksyä ne.