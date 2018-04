Yhdysvallat pitää Venäjää osasyyllisenä Syyrian epäiltyyn kaasuiskuun - Syyrian hallituksen mukaan väitteet tekaistuja

Yhdysvallat vaatii Syyrian presidentin liittolaisia vastuuseen kaasuaseiden epäillystä käytöstä. Yhdysvaltain ulkoministeriö syyttää erityisesti Venäjää, koska se suojelee presidentti Bashar al-Assadin hallintoa eikä ole estänyt hyökkäyksiä.

Syyrian kapinallisalueilla toimivat ryhmittymät syyttävät asevoimia ilmaiskuista, joissa olisi käytetty kloorikaasua. Iskuissa on kuollut mediatietojen mukaan 70 siviiliä vuorokauden kuluessa Itä-Ghoutassa pääkaupunki Damaskoksen lähellä.

Syyrian hallinnon mukaan tiedot kaasuiskusta ovat valhetta.

Al-Assadin hallintoa on syytetty toistuvasti kemiallisten aseiden käytöstä, muun muassa sariini-iskusta vuosi sitten.

Doumassa sijaitsee kapinallisten viimeinen keskittymä Itä-Ghoutassa. Syyrian hallituksen liittolainen Venäjä ilmoitti viikko sitten sunnuntaina, että alueella olevien kapinallisten kanssa on tehty sopimus. Kapinallisten evakuointi aloitettiin tämän viikon alussa, mutta jo tuolloin liikkui tietoja, joiden mukaan kovan linjan kapinalliset kieltäytyisivät jättämästä asemiaan.

Ilma-iskuja kaupunkiin jatkettiin perjantaina kymmenen päivän tauon jälkeen. Syyrian sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan pommituksissa on kuollut sekä perjantaina että lauantaina kymmeniä siviilejä, joiden joukossa oli lapsia. Järjestön mukaan lauantain iskut olivat Syyria hallituksen koneiden tekemiä. Osan perjantain ilmaiskuista oli puolestaan mahdollisesti venäläiskoneiden tekemiä, järjestö on myös kertonut.

Venäjän tukemat Syyrian joukot ovat saaneet otettua haltuunsa suuren osan Itä-Ghoutasta, joka oli pitkään kapinallisten hallussa.