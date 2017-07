Yhdysvallat ja Qatar solmivat sopimuksen terrorismia vastaan taistelemisesta

Yhdysvallat ja Qatar ovat solmineet sopimuksen terrorismia vastaan taistelemisesta. Asiasta kertoivat Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillerson ja Qatarin ulkoministeri Mohammed bin Abdulrahman al-Thani yhteisessä lehdistötilaisuudessa.

Tillerson on parhaillaan vierailulla Qatarissa. Useat arabimaat katkaisivat kesäkuussa suhteensa Qatarin kanssa. Tillerson tapasi tänään myös Qatarin emiiri Tamim bin Hamad al-Thanin.

Tillerson matkusti maanantaina Kuwaitiin, joka on toiminut Persianlahden maiden välisen kriisin sovittelijana. Keskiviikkona Tillerson vierailee Saudi-Arabiassa, joka johtaa Qatarin vastaista liittoumaa. Saudi-Arabiassa Tillersonin on tarkoitus tavata Saudi-Arabian, Arabiemiraattien, Egyptin ja Bahrainin ulkoministerit keskustellakseen alueen kriisistä.

Saudi-Arabia, Arabiemiraatit, Egypti ja Bahrain katkaisivat viime kuussa yllättäen diplomaattisuhteensa ja kaupankäynnin Qatariin ja syyttivät sitä muun muassa ääriryhmien tukemisesta.

Qatarin ulkoministeri sanoi sopimuksesta, että Qatar on alueen ensimmäinen maa, joka solmii kahdenvälisen terrorismin vastaisen sopimuksen Yhdysvaltain kanssa. Viitaten neljään arabimaahan hän sanoi, että "saartovaltioiden" pitäisi seurata perässä ja solmia omat sopimuksensa.

Qatar torjuu neljän maan vaatimukset

Diplomaattista kriisiä on pidetty Lähi-idän pahimpana vuosikymmeniin. Yhdysvaltain ulkoministeriö onkin varoittanut, että kriisi voi kestää kuukausia.

Tavattuaan Qatarin emiirin Tillerson oli kuitenkin melko optimistinen ja sanoi olevansa toiveikas, että osapuolet voivat edistyä asian saattamisessa päätökseen. Tillersonin mukaan hän on alueella nimenomaan keskustellakseen kriisin ratkaisemisesta.

Tillersonin matkan vaikutusten uskotaan riippuvan pitkälti siitä, kuinka paljon hänen nähdään edustavan Yhdysvaltojen presidenttiä Donald Trumpia. Trump otti kriisin alussa Saudi-Arabian ja sen liittolaisten puolen, mutta hänen asenteensa menetti merkitystään, kun Tillerson on ottanut neutraalimman kannan tilanteeseen.

Neljä arabimaata julkaisivat 13 kohdan listan, jonka hyväksyminen Qatarin puolelta ratkaisisi kriisin. Listan vaatimuksiin kuuluu muun muassa qatarilaisen tv-kanava al-Jazeeran sulkeminen, Iranin-suhteiden etäännyttäminen sekä pääkaupunki Dohassa sijaitsevan turkkilaisen sotilastukikohdan sulkeminen.

Qatar on torjunut vaatimukset. Myös Yhdysvallat on todennut, että lista itsessään ei ole toteuttamiskelpoinen ratkaisu kriisiin.

Pahin kriisi vuosikymmeniin

Toiveet nopean ratkaisun löytämisestä Persianlahden tilanteeseen tuntuvat tällä hetkellä kaukaisilta, sillä tilannetta kiristävät entisestään Qatarin ja Persianlahden naapurimaiden salaisten sopimusten vuotaminen julkisuuteen.

Qatar teki vuosina 2013 ja 2014 Persianlahden naapurimaiden kanssa useita salaisia sopimuksia, joiden mukaan Qatar ei saa tukea oppositioita ja vihamielisiä ryhmiä näissä maissa, kertoo uutiskanava CNN. Sopimukset koskevat myös Egyptiä ja Jemeniä.

CNN:n mukaan sopimukset selittävät osaltaan alueen diplomaattista kriisiä, sillä Persianlahden maat ovat syyttäneet Qataria siitä, ettei se noudata sopimuksista kahta. Qatar puolestaan on syyttänyt Saudi-Arabiaa ja Arabiemiraatteja sopimusten hengen rikkomisesta.

CNN:n mukaan sopimuksien olemassaolo on ollut jo aiemmin tiedossa, mutta niiden sisältö on pidetty salassa arkaluonteisuuden takia. Uutiskanava sai sopimukset käsiinsä lähteeltä, joka toimii alueella ja jolla on pääsy kyseisiin dokumentteihin.

Linkki juttuun