Yhdysvallat avaa tänään Israelin-suurlähetystönsä Jerusalemissa

Kiistanalaisesta siirrosta päättänyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tuo videotervehdyksen avajaisiin. Paikalla on muun muassa Ivanka Trump.

Yhdysvallat avaa tänään maanantaina Israelin-suurlähetystönsä Jerusalemissa. Avajaiset pidetään Israelin valtion 70-vuotispäivänä.

Kyseessä on pieni väliaikainen lähetystö Yhdysvaltain olemassaolevassa konsulaattirakennuksessa Jerusalemissa. Varsinaiselle lähetystölle etsitään tilat myöhemmin, kun loput lähetystön väestä muuttaa Jerusalemiin.

Aiemmin Yhdysvalloilla, kuten muillakin mailla, on ollut suurlähetystö Tel Avivissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viime joulukuussa suurlähetystön siirtämisestä. Trumpin päätös poikkesi vuosikymmenien pyrkimisestä varovaisuuteen, jota Yhdysvallat ja koko muu kansainvälinen yhteisö ovat noudattaneet Israelin ja palestiinalaisten konfliktissa: Jerusalem on kummallekin osapuolelle niin tärkeä ja iso osa koko konfliktia, että ulkopuoliset välttävät ottamasta kantaa.

Trumpin ilmoituksen jälkeen Guatemala kertoi omasta päätöksestään siirtää suurlähetystönsä Jerusalemiin. Lisäksi Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kertoi huhtikuussa, että ainakin kuusi muuta valtiota harkitsee tekevänsä saman.

Kuitenkin esimerkiksi EU on vastustanut Trumpin hallinnon päätöstä. Yhdysvaltain eleen pelätään johtavan konfliktien syvenemiseen Lähi-idässä.

Trump tuo videotervehdyksen

Tänään iltapäivällä Jerusalemissa järjestettävään avajaisiin osallistuvat Trumpin tytär Ivanka Trump ja hänen puolisonsa Jared Kushner.

Trumpin on määrä puhua avajaisväelle videon välityksellä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Yhdysvaltain Israelin-suurlähettiläs David Friedman antoi esimakua perjantaina uudesta suurlähetystöstä sen Facebook-sivulla.

Videolla Friedman seisoo rakennustelineiden edessä, ja hänen takanaan on kylttejä, jossa lukee "Trump Make Israel Great" ja "Trump is a Friend of Zion".

Israel on kiitellyt Trumpin hallintoa siitä, että se tunnustaa juutalaisten historialliset yhteydet kaupunkiin.

Palestiinalaiset suurlähetystön siirto on kuitenkin suututtanut. Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas on kutsunut siirtoa "läimäykseksi kasvoille" ja sanonut, että Yhdysvaltoja ei voi enää pitää rehtinä rauhanvälittäjänä palestiinalaisten ja Israelin välisissä neuvotteluissa.

Viimeisten viikkojen aikana Gazassa palestiinalaiset ovat järjestäneet isoja mielenosoituksia Israelia vastaan. Israelin joukot ovat tappaneet ainakin 46 palestiinalaista Gazassa sitten maaliskuun lopun.