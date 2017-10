Ydinasetuntija: Pohjois-Koreaa mahdoton saada luopumaan ydinaseesta

Nobelin rauhanpalkinnon myöntäminen ydinaseiden vastaiselle ICAN-kampanjalle kohdistaa mielenkiinnon jälleen maailman tämän hetken suurimpaan ydinaseuhkaan, Pohjois-Korean tilanteeseen.

Pohjois-Koreaa lienee mahdoton saada vapaaehtoisesti luopumaan ydinaseen kehittelystä, sanoo ydinasejärjestelmien tuntija, Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Stefan Forss.

Historiasta ei Forssin mukaan juuri löydy sellaista valtiota, joka olisi katsonut voivansa luopua ydinaseesta sen jälkeen, kun se on sellaisen ensin kehittänyt.

Ainoa valtio, jolla on ollut ydinaseita, mutta on luopunut niistä, on Etelä-Afrikka.

- Se tapahtui kun apartheid-hallinto joutui väistymään, Forss muistelee.

Myös Ruotsi oli aikoinaan lähellä ydinaseen kehittämistä, mutta se tuli kuitenkin toisiin ajatuksiin. Noista ajoista on yli 50 vuotta.

1990-luvun lopulla Intia ja Pakistan alkoivat tehdä ydinkokeita ja ne julistautuivat ydinasevaltioiksi.

- Häly oli pitkän aikaa kova, mutta se rauhoittui, eikä niistä tässä yhteydessä enää paljoa puhuta.

"USA ja Pohjois-Korea keskustelevat"

Forss toivoo "jäitä hattuun" kaikille Pohjois-Korean ydinasekiistan osapuolille.

- Tästä ei mitään hyvää seuraa, Forss pelkää.

Hänen mukaansa positiivista asiassa on kuitenkin se, että Yhdysvallat ja Pohjois-Koreat sentään keskustelevat kiistassa. Keskustelut käydään kuitenkin julkisuudelta salassa, mahdollisista tuloksista ei ole kerrottu mitään, jos sellaisia on.

Julkisuudessa päähuomion ovat saaneet Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin toisiinsa suuntaamat henkilökohtaiset loukkaukset. Miehet ovat nimitelleet toisiaan mielenvikaisiksi.

Forssin mukaan olisi hyvä, jos osapuolet tapaisivat ja pystyisivät määrittelemään jollain tapaa käyttäytymissäännöt, ettei tule väärinymmärryksiä. Sodan alku Korean niemimaalla voi olla pienestä väärinymmärryksestä kiinni.

Vastaavia tilanteita ydinaseiden kehittelyn suhteen eri maissa on ollut ennenkin, mutta mikään tilanne ei Forssin mukaan ole kopio edellisistä.

Kuinka huolestunut Forss on tilanteen suhteen?

- Vaikea uskoa, että Yhdysvallat antautuisi mihinkään ikävään kehitykseen, koska kaikki sotilaalliset vaihtoehdot ovat niin huonoja.

Forss tietää Nobelin rauhanpalkinnon saaneen ydinaseiden vastaisen ICAN-kampanjan, mutta ei halua sen tarkemmin kommentoida kampanjan toimintaa.

Ydinsopimus Iranin kanssa

Iranin kanssa vuonna 2015 neuvoteltu ydinsopimus on tällä hetkellä vaarassa, sillä presidentti Trump on sanonut harkitsevansa Yhdysvaltain vetämistä sopimuksesta.

Sopimuksen mukaan Iran luopui ydinaseen kehittelystä vastineeksi siitä, että muu maailma luopui sen vastaisista pakotteista.

Trump on kutsunut sopimusta "kaikkien aikojen huonoimmaksi".

Norjan Nobel-komitea nostatti ihmetystä myöntämällä rauhanpalkinnon melko tuntemattomalle kansainväliselle kampanjaryhmälle sen sijaan, että se olisi palkinnut paljon maailmalla kiitosta saaneen Iran-sopimuksen neuvottelijat.

- Norjan komitealla on omat tapansa, mutta sopimus Iranin kanssa saavutti jotain todellista ja se olisi ansainnut palkinnon, tviittasi Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt.