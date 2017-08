Xi kehotti Trumpia välttämään jännitteiden lietsomista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on keskustellut Pohjois-Korean tilanteesta puhelimitse Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Kiinan valtiollisen television mukaan Xi kehotti Trumpia välttämään sanoja ja tekoja, jotka lietsovat jännitteitä Korean niemimaalla.

Xi myös kehotti osapuolia työskentelemään neuvotteluratkaisua kohti.

Aiemmin asiaa toimittajille New Jerseyssä kommentoinut Trump sanoi keskustelevansa Xin kanssa puhelimessa paikallista aikaa perjantai-iltana eli varhain lauantaina Suomen aikaa.

- Olemme työskennelleet tiiviisti Kiinan ja muiden maiden kanssa, Trump myös sanoi.

Aiemmin perjantaina Trump jatkoi sanallista ärhentelyään Pohjois-Koreaa vastaan. Hän muun muassa sanoi, että Pohjois-Korea katuu syvästi, jos maa ryhtyy toimiin Yhdysvaltoja tai sen liittolaisia vastaan.

- Jos hän (Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un) inahtaa vielä yhden julkisen uhkauksen - mitä hän on tehnyt muuten jo vuosia - tai jos hän tekee jotain Guamille tai mille tahansa muulle Amerikan alueelle tai liittolaiselle, hän tulee katumaan sitä syvästi, Trump sanoi.

Trump on myös ilmaissut, että sotilaallinen vaihtoehto Pohjois-Korean varalle on nyt valmiina. Trump kirjoitti Twitterissä, että sotilastoimet on "ladattu ja varmistettu".

Trump tviittasi kuitenkin toivovansa, että Pohjois-Korean johtaja valitsee toisen tien.

Pohjois-Korean virallinen uutistoimisto KCNA vastasi Trumpin tviitteihin sanoen, että Trump on ajamassa tilanteen Korean niemimaalla ydinsodan partaalle.

Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen välit ovat viime aikoina kiristyneet. Pohjois-Korea on ilmoittanut harkitsevansa iskua Yhdysvaltain Guamissa sijaitsevan sotilastukikohdan lähelle keskipitkänmatkan ballistisilla ohjuksilla.

Kiina vetosi kumpaankin

Pohjois-Korean merkittävin diplomaattinen liittolainen Kiina on vedonnut molempien maiden johtajiin sanasodan hillitsemiseksi.

- Kehotamme asianomaisia varomaan sanojaan ja tekojaan sekä edistämään jännitteiden lieventämistä ja kasvattamaan keskinäistä luottamusta, sanoi Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Geng Shuang lausunnossaan.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov puolestaan varoitti Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean välisen sanasodan lisänneen jännitteitä.

Media: Japani valmistelee ohjuspuolustusjärjestelmää käyttöä varten

Mediatietojen mukaan Japani on ryhtynyt valmistelemaan Patriot-ohjuspuolustusjärjestelmää käyttöä varten. Japanin yleisradioyhtiön NHK:n mukaan puolustusministeriö on ryhtynyt valmisteluihin muun muussa Shimanessa, Hiroshimassa ja Kochissa.

Televisiossa esitetyssä materiaalissa näkyy, kuinka välineitä kuljetetaan Kochin tukikohtaan aikaisin lauantaiaamuna paikallista aikaa.

Median raportoimia tietoja ei ole vahvistettu.

Japanin hallituksen viestintäpäällikkö Yoshihide Suga sanoi aiemmin tällä viikolla, ettei Tokio ikinä tule hyväksymään Pohjois-Korean provokatiivista toimintaa. Suga ilmoitti asiasta sen jälkeen, kun Pohjois-Korea kertoi saaneensa valmiiksi suunnitelmat siitä, miten se voisi laukaista ohjuksia Yhdysvaltojen Guamiin Japanin kautta. Suga kieltäytyi paljastamasta Japanin tarkempia suunnitelmia, mutta maan armeija aloittaa hänen mukaansa tarvittavat toimenpiteet.

Japani on jo aiemminkin vakuuttanut, että se ampuu alas Pohjois-Korean ohjukset, jotka uhkaavat iskeä Japanin alueelle.