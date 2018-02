WP: Senaattoriryhmä sopuun maahanmuutosta USA:ssa - senaatin määrä äänestää paketista torstaina

Yhdysvalloissa republikaaneista ja demokraateista koostuva ryhmä on päässyt sopuun maahanmuutosta, uutisoi Washington Post. Ryhmän aikaansaamassa ehdotuksessa 1,8 miljoonalle nuorelle siirtolaiselle myönnettäisiin virallinen asema ja Meksikon rajavalvontaan suunnattaisiin 25 miljardia dollaria seuraavan vuosikymmenen aikana. Paketti myös rajoittaisi perheiden yhdistämistä koskevia maahanmuutto-ohjelmia, mutta ei siinä määrin kuin presidentti Donald Trump on vaatinut. Viisumilottoa eli Green card -arvontoja paketti ei lopettaisi.

Senaatin on määrä äänestää aikaansaadusta ehdotuksesta torstaina. Lisäksi senaatin on määrä samana päivänä äänestää myös muun muassa republikaanisenaattori Chuck Grassleyn laatimasta maahanmuuttopaketista, jonka Trump on kehottanut senaattia hyväksymään. Trumpin mukaan paketti pitäisi hyväksyä, koska se sisältää "kestävän ratkaisun Daca-suojeluohjelmaan, lopettaa ketjumaahanmuuton, peruuttaa viisumiloton ja turvaa rajan".

- Pyydän kaikkia senaattoreita hyväksymään Grassleyn paketin ja vastustamaan kaikkia lakiesityksiä, jotka eivät toteuttaisi näitä neljää asiaa, Trump kommentoi keskiviikkona julkaistussa tiedotteessa.

Senaatin demokraatit ovat puolestaan ilmaisseet vastustavansa Grassleyn ehdotusta tiukasti.

Demokraatit ovat vaatineet Daca-suojeluohjelman säilyttämistä. Ohjelma on taannut yli 700 000:lle lapsena laittomasti maahan tulleelle mahdollisuuden opiskella ja työskennellä Yhdysvalloissa. Ohjelma on Trumpin edeltäjän Barack Obaman luomus ja Trumpin hallinto halusi lakkauttaa sen.

Linkki juttuun

Linkki juttuun