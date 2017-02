Wilders keskeyttää julkiset esiintymiset - selittää turvallisuudella

Hollannissa äärioikeistolainen Vapauspuolue keskeyttää toistaiseksi kaikki julkiset kampanjatilaisuutensa turvallisuushuolien takia. Jyrkistä mielipiteistään tunnettu Geert Wilders kertoi torstaina Twitterissä, että puolue pidättäytyy esiintymisistä kunnes poliisin tutkimukset häntä koskevista tietovuodoista ovat edenneet.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Wildersin turvallisuudesta vastaavaa Hollannin salaisen palvelun työntekijää epäillään tietojen vuotamisesta rikollisjärjestölle.

Wilders on ollut jo vuosia terroristijärjestöjen tappolistalla muslimivastaisten puheidensa takia. Populistijohtaja on vaatinut muun muassa koraanin ja muslimimaiden maahanmuuton kieltämistä sekä moskeijoiden sulkemista. Salaisen palvelun johtaja vahvisti Reutersille paikallismedian tiedon, jonka mukaan epäilty on marokkolaistaustainen.

Tiukkojen turvatoimien saattelemana Wilders esiintyi näkyvästi julkisuudessa viimeksi viime viikonloppuna. Hänen piti tavata kannattajiaan ja mediaa seuraavan kerran lauantaina Pohjois-Hollannissa Volendamin pikkukaupungissa, joka on vankkaa Vapauspuolueen kannatusaluetta.

Viime viikonlopun kampanja-avauksessaan Wilders hyökkäsi voimakkaasti marokkolaisia vastaan väittämällä, että marokkolaistaustaiset rikolliset tuovat Hollantiin turvattomuutta.

Hollannin parlamenttivaalit käydään 15. maaliskuuta. Vapauspuolue on tällä hetkellä gallupien kärkipaikoilla.

Linkki juttuun