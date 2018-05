WHO varoittaa dengue-epidemiasta Réunionin saarella

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Ranskan merentakaisella hallintoalueella, La Réunionin saarella on puhjennut ennennäkemätön dengue-aalto.

Réunion sijaitsee Intian valtamerellä Madagaskarin itäpuolella.

WHO:n mukaan denguekuumetapauksia on ollut tänä vuonna jo yli 1 800. Kaikki niistä on todettu paikallisen väestön keskuudessa, kertoo Reuters. Denguekuumetta on toki ollut saarella aiemminkin, mutta ei toistaiseksi näin voimakkaana. Viime viikolla vahvistamattomia tapauksia oli yli 400, kun vuosi sitten samaan aikaan niitä oli alle sata. Pelkästään tänä vuonna 50 ihmistä on ollut sairaalahoidossa denguekuumeen takia, kun yhteensä koko viime vuonna heitä oli vain 12.

– Vaikka Réunionissa on jo raportoitu satunnaisia denguekuumeita aiemmin, on tapausten määrän nousu vuoden 2018 alusta ollut ennennäkemätöntä, sanoo WHO.

Dengueaallon takana voi olla se, että denguevirus on menestynyt saarella paremmin väestön heikon immuniteetin takia. Virus on myös voinut aiheuttaa vain enemmän oireita, kuin aikaisempina vuosina.

WHO varoittaa saarella vierailevia turisteja ja matkailijoita. Denguevirus saattaa levitä muihin maihin matkailijoiden mukana.

Denguekuume on dengueviruksen aiheuttama kuumetauti, joka leviää Aedes-suvun hyttysen piston välityksellä. Denguevirusta vastaan on yritetty kehittää rokotteita. Viime vuoden lopussa Filippiineillä keskeytettiin dengvaxia-rokotteen antaminen. Rokotteen valmistaja Sanofi sanoi, että rokote voisi itse asiassa pahentaa sairautta niillä rokotetuilla, jotka eivät olleet saaneet denguetartuntaa ennen rokottamista. Ennen rokoteohjelman keskeyttämistä Filippiinit ehti rokottaa yli 733 000 lasta.

Arviolta noin 20 000 ihmistä kuolee vuosittain denguekuumeeseen.