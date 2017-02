WHO huolissaan vastustuskykyisistä superbakteereista

Maailman terveysjärjestö WHO on huolissaan vastustuskykyisistä superbakteereista, joihin nykyiset antibiootit eivät tehoa.

WHO on julkaissut listan 12 superbakteerista, joita vastaan pitäisi nopeasti pystyä kehittämään uusia lääkkeitä, jotta vaaralliset taudinaiheuttajat saataisiin pidetyksi kurissa.

Terveysjärjestön listaamat 12 superbakteeria aiheuttavat tappavia tulehduksia verenkiertoelimistössä, keuhkoissa, aivoissa ja virtsateissä eivätkä taltu tällä hetkellä käytössä olevilla lääkkeillä.

- Bakteerien vastustuskyky antibiooteille on yleistymässä ja meiltä ovat nopeasti häviämässä tehokkaat hoitokeinot, WHO:n apulaispääjohtaja Marie-Paule Kieny varoittaa.

Kienyn mukaan hallitusten pitäisi lisätä panostuksiaan superbakteerien vastaiseen lääketutkimukseen, sillä näin tärkeässä asiassa ei voida nojautua pelkästään yksityisen sektorin lääkekehitykseen.

- Jos tämä asia jätetään vain markkinavoimien hoidettavaksi, emme saa riittävän nopeasti tarvitsemiamme uusia antibiootteja, Kieny painottaa.

WHO on jo aiemmin varoittanut, että maailma on siirtymässä antibioottien jälkeiseen aikakauteen, jolloin tavalliset tulehdukset ja pienet vammat voivat jälleen osoittautua tappaviksi.