Washingtonin naisten marssilla tunnelma on riehakas, mutta puheet osin synkkiä

Donald Trump on ollut Yhdysvaltain presidenttinä vasta vuorokauden, mutta newyorkilaisella Danielle St. Laurentilla on jo suunnitelmia asioiden muuttamiseksi.



– Kaikki, mistä hemmetti soikoon välitän, on vaarassa. Nyt on pakko aktivoitua poliittisesti ja aloittaa vaikka paikalliselta tasolta, St. Laurent sanoo.

Newyorkilaiset Liz McClean (vas.), Noria Moralis ja Danielle St. Laurent kokivat tärkeäksi tulla Naisten marssille nimenomaan Washingtoniin, sinne missä asioista päätetään. KUVA: Joel Maisalmi

Hän osallistuu ystävineen Naisten marssiin Washingtonissa lauantaina.



– En ole koskaan osallistunut mielenosoitukseen. Nyt koin, ettei minulla ollut muuta mahdollisuutta kuin tulla paikalle.



Myös New Yorkissa järjestetään marssi, mutta St.Laurent koki tärkeäksi tulla nimenomaan pääkaupunkiin, ”sydämeen”.

Naisten marssi on kerännyt Washingtoniin ennätyksellisen osallistujajoukon. Sitä pidettiin etukäteen suurimpana presidentin virkaanastujaisiin liittyvänä protestina. KUVA: Joel Maisalmi

Marssi on kerännyt pääkaupunkiin Valkoisen talon lähettyville ennätyksellisen väkijoukon. Järjestäjät odottavat paikalle jopa neljännesmiljoonaa ihmistä. Marssia pidettiin jo etukäteen suurimpana presidentin virkaanastujaisiin liittyvänä protestina Yhdysvalloissa.



Slate-verkkolehden mukaan naisten marssi kerää moninkertaisesti enemmän osallistujia kuin edellisen päivän viralliset virkaanastujaiset.



Osallistujat ovat toki enimmäkseen naisia, mutta joukossa on paljon miehiä ja lapsia, vauvasta vaariin.



Marssin tunnelma on riehakas ja karnevalistinen, mutta puheet menevät välillä synkiksi.



– Yht’äkkiä puolet kansakunnasta saattaa menettää oikeuksiaan, kommentoi Saneel Radia.

Saneel Radia (oik) kantoi harteillaan Roarke-tytärtä Naisten marssilla. Ystävä Eric Simon ja tämän tytär Mila tulivat myös paikalle New Yorkista. KUVA: Joel Maisalmi

Radia on tullut New Yorkista ja osallistuu marssiin puolisonsa, lapsensa ja ystäväperheen kanssa. Roarke-tytär keikkuu hartioilla.



Mielenosoittajien kylteissä muistutetaan muun muassa, että naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia.