Washingtonin marssilla iloinen ja hyväntuulinen tunnelma

Washingtonissa kymmeniätuhansia ihmisiä, enimmäkseen naisia, on kokoontunut vastustamaan uuden presidentin Donald Trumpin politiikkaa.

- Täällä on ihan hirveästi väkeä: Ihmisvirtoja tulee joka suunnalta, yhteensä varmasti ainakin kymmeniätuhansia ihmisiä. Järjestäjäthän ovat kertoneet odottavansa tänne ainakin 200 000:ta ihmistä, kertoo paikalla oleva STT:n toimittaja Maria Annala.

- Tunnelma on tosi positiivinen, iloinen ja hyväntuulinen. Tosi monet ovat pukeutuneet näihin vaaleanpunaisiin kissankorvahattuihin, jotka symboloivat tapahtumaa. Ihmisiä kannustettiin neulomaan tällaisia hattuja etukäteen, ja todella moni on niin myös tehnyt, joten marssijat erottuvat katukuvasta ihan silläkin, Annala jatkaa.

- Täällä on jonkin verran myös miehiä, mutta kyllä hyvin suuri osa ihmisjoukosta näyttäisi olevan naisia. Ihmiset ovat kaikenikäisiä, on paljon nuoria, mutta juuri tässä edessäni on iäkäs pariskunta, jolla molemmilla on kissankorvahatut.

Marssin aluksi on luvassa koko joukko puheita. Lavalle nousevat muun muassa ohjaaja Michael Moore ja näyttelijä Scarlett Johansson. Noin kello 20 marssijat lähtevät liikkeelle kohti Washingtonin muistomerkkiä.

Vastaavia marsseja on järjestetty ja järjestetään myös muualla Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Esimerkiksi Australiassa Sydneyssä tuhannet ihmiset kerääntyivät marssille. Monet osallistujista olivat pukeutuneet "Women's March Sydney" -tekstillä varustettuun t-paitaan. Sadat kantoivat myös kylttejä, joissa luki muun muassa Trumpin vastaisia ja naisten oikeuksia puolustavia iskulauseita.

Marssijoita siivittää pelko, että tasa-arvossa otetaan takapakkia Trumpin valtakaudella.

Lontoossa marssittiin Trumpin naisia alentavia puheita vastaan

Tuhannet ihmiset ovat osoittaneet tänään mieltään Lontoossa Trumpin naisia alentavia puheita vastaan.

Suurin osa Yhdysvaltain suurlähetystön edestä Trafalgar Squarelle marssineista mielenosoittajista oli naisia, mutta mukana oli miehiäkin. Mielenosoittajien joukossa oli myös useiden ammattiliittojen ja feministiryhmien edustajia sekä Lontoon pormestari Sadiq Khan.

Myös Helsingissä marssi

Helsingissä marssittiin lauantaina ihmisoikeuksien puolesta Women's March Helsinki -tapahtumassa.

Arviolta 300-400 naista ja miestä osoitti tukensa amerikkalaisten Women's March -tapahtumalle.

Women's March Helsinki -sisarmarssi järjestettiin Helsingin Kansalaistorilla.