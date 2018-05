Vuosi sitten presidentiksi valittu Emmanuel Macron myllää Ranskaa toden teolla – ja kohtaa raivokasta muutosvastarintaa

Nelikymppinen Emmanuel Macron on nuoruuden innolla lähtenyt uudistamaan maansa työelämää, verotusta ja koululaitosta. Muutosvastarinta on ollut raivokasta. Ranskalaisten lakkoilulle ei näy loppua.

Vuosi sitten (7. toukokuuta 2017) ranskalaiset valitsivat presidentikseen Emmanuel Macronin, nuoren energisen miehen, jolta ei ainakaan kunnianhimoa puutu.

Macron sanoi tavoitteekseen uudistaa Ranskan työelämän, yritysten toiminnan, koululaitoksen ja yliopistot. Hän haluaa vähentää kansanedustajien ja senaattorien määrää.

Kaiken tämän tarkoituksena on saada Ranskan talous nousuun. Yhtälö tuntuu mahdottomalta.

Työelämäreformiin liittyvät rautatielakot ovat rassanneet matkustajia ja yrityksiä jo yli kuukauden, eikä loppua näy.

Kangistunut talous liikkeeseen – moni suuttui

Uudistukset heikensivät huomattavasti palkansaajien asemaa esimerkiksi irtisanomisissa.

Yliopistoissa on mellakoitu raivokkaasti.

Yritysveron laskeminen oli palkansaajille kova isku. Kadunmiehelle ei riittänyt, että Macron päätti poistaa lähes kaikilta ranskalaisilta asuntoveron, joka Suomessa vastaa lähinnä kunnallisveroa.

Miten selvitään Macronin toimeenpanemasta valtavasta tuloverouudistuksesta?

Tähän saakka ranskalaiset ovat maksaneet henkilökohtaisesti tuloveronsa vuoden jälkikäteen.

Vuosi 2018 on tuloverovapaa ja 1.1.2019 lähtien – aivan kuten Suomessa – työnantajat perivät veron suoraan palkasta.

Työnantajajärjestöjen mukaan etenkin pienyrityksille uudistus tulee kohtuuttoman kalliiksi.

Pomoksi ristiriitaisten odotusten keskeltä

Vuosi sitten osa ranskalaisista oli hurmiossa, osa pettyneitä, mutta epäilevien määrä oli poikkeuksellisen korkea.

Macron valitsi pääministeriksi liki tuntemattoman Édouard Philippen. Hänen ministerinsä olivat harvaa poikkeusta lukuun ottamatta kadunmiehelle kysymysmerkkejä.

Parlamentissa enemmistön sai Macronin perustama uusi puolue, La République en marche eli Tasavalta liikkeessä. Monet sen kansanedustajista toimivat amatöörimäisesti ja soutelivat omiin suuntiinsa.

Uusi presidentti veti miehistönsä kuitenkin takaisin ruotuun ja rukkasi hallitusta. Macron osoitti selvästi, että hän on ainoa pomo.

Hänen oli pakko toimia, koska loppukesästä presidentin suosio oli uskomattoman alhainen, vain 35–40 prosentin luokkaa.

Pienyrittäjä kokee tulleensa petetyksi

Eläkkeelle päästyään Cognacin kaupungissa asuvalle Ginette Gaillantelle, 70, politiikasta on tullut suorastaan riippuvuus. Hän on toiminut koko elämänsä pienyrittäjänä kuljetusalalla.

– Äänestin Macronia mutta menin lankaan. Uskoin todellakin, ettei hän hallitsisi maata liian oikealta tai kovin vasemmalta vaan että hän olisi meidän tavallisten kansalaisten puolella, Gaillant pohdiskelee.

Hänen mielestään monet Macronin uudistuksista ovat hyviä vain suuryrityksille.

– Pk-yrityksille taas ei anneta juuri mitään vaikka nehän ovat työvoimavaltaisia. Eläkkeitäkin hän leikkasi, vaikka ei se minun budjettiani kaada, Gaillant tilittää.

Ulkopolitiikassa Macron on niittänyt mainetta.

Tapaamiset maailman suurten kanssa, juhlalliset vastaanotot ja amerikkalaismedian Ranska-ylistykset nostavat kansalaisten ylpeyttä.

Nuoruuden innolla ja uskaliaisuudella Macron on jopa onnistunut antamaan kuvan, että EU:ssa se todellinen veturi on Ranska eikä Saksa.

Nuoruuden innolla ja uskaliaisuudella Macron on jopa onnistunut antamaan kuvan, että EU:ssa se todellinen veturi on Ranska eikä Saksa.

– Kieltämättä ulkopolitiikka on tärkeä asia, sanoo Suur-Pariisissa asuva sähköinsinööri Floriant Poncet, 26.

Ihmisoikeussyistä hän kuitenkin kyseenalaistaa Macronin matkat Saudi-Arabiaan ja Qatariin.

– Yleisesti ottaen ulkomaanvierailut tuovat kauppoja. Se tekee hyvää meidän kuralla olevalle ulkomaankaupallemme. Macronin EU-mielisyys miellyttää minua. Haluaisin kuitenkin hänen ajavan enemmänkin eri kansoja yhdistäviä asioita kuin suurelle rahalle tähdättyä EU-politiikkaa, Poncet selvittää.

Rouva Macron kerää pisteitä

Mediaa Emmanuel Macron ja hänen vaimonsa Brigitte osaavat käyttää loistavasti.

Brigitte Macron kertoo avoimesti parin yhteiselämästä Élysée-palatsissa ja esittelee toimittajille sisustussuunnitelmiaan.

– En tunne olevani presidentin puoliso, olen vain madame Macron, hän selvittää vaatimattomana.

– Yksityisiä hetkiä otamme mahdollisimman usein, mutta eihän niitä ole tarpeeksi, hän on kertonut ranskalaismedialle.

Brigitte Macron on muistuttanut, ettei hän osallistu politiikan tekoon. Mediassa on kuitenkin vihjailtu, että hänellä on runsaasti vaikutusvaltaa miehensä päätöksiin.

