Voitonriemuinen Trump kertoi medialle suunnitelmista lopettaa oman maansa Pohjois-Koreaa "provosoivat" sotaharjoitukset

Presidentti kehui neuvotteluja sydämestä lähteneiksi ja onnitteli kaikkia paikalla olijoita tuloksesta.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi tunnin ja viisi minuuttia kestäneessä lehdistötilaisuudessaan, että Singaporen tapaamista oli valmisteltu jo kolme kuukautta. Trump todisteli tyytyväisyyttään käytyihin keskusteluihin ja Pohjois-Korean kanssa solmittuun sopimukseen, jota arvostelijat ovat ehtineet jo nimittää ylimalkaiseksi ja huolestuttavaksi.

Trumpin mukaan on selvää, että Kim Jong-un ymmärtää, kuinka historiallisesta tapaamisesta on kyse. Hän totesi uskovansa rehellisesti, että Kim toimii niin kuin on sovittu.

Trump kertoi myös, että Yhdysvallat aikoo neuvotella liittolaistensa kanssa Pohjois-Koreaa "provosoivien" sotaharjoitusten lakkauttamisesta. Supervallan johtajalta lausunto oli varmasti ensimmäinen lajissaan, kun presidentti Trump nimitti Etelä-Korean kanssa harjoittelemista turhaksi provokaatioksi omalta maaltaan.

Etelä-Korean hallitus kommentoi uutistoimisto Reutersin mukaan tuoreeltaan, että sen täytyy vielä analysoida tarkemmin Trumpin aikomusten sisältöä.

Ydinaseiden testialueen tuhoaminen ratkaisevaa

Trump korosti, että hän ei luopunut mistään suostuessaan tapaamaan Kimin ja korosti pikemminkin Pohjois-Korean taipuneen enemmän neuvotteluissa. Hän myös muistutti, että Pohjois-Korea ei ole tehnyt ydinkokeita useaan kuukauteen.

Trump kuvasi muodostaneensa erityisen "siteen" Pohjois-Korean Kimiin. Hänen mukaansa suhtautuminen maahan on vastedes hyvin erilainen kuin ennen.

Tilaisuudessa Trumpilta kysyttiin useita kysymyksiä siitä, miksi sopimuksessa ei puhuta "peruuttamattomasta ja lopullisesta" ydinaseohjelman sulkemisesta.

Vedenjakajana maiden sopimukselle oli Trumpin mukaan se, että Kim suostui tuhoamaan ydinaseiden testialueen.

Trump sanoi, että sopimus itsessään on hyvin merkittävä, mutta hän ei voi taata mitään. Hänen mukaansa oli kuitenkin ilmeistä, että Pohjois-Korea haluaa solmia hyvän "diilin". Trump korosti omaa osaamistaan ankarana kaupantekijänä ja kertoi, että hänen vaistonsa kertoivat, että Kim haluaa noudattaa sovittua.

– Olen tehnyt hyviä diilejä koko elämäni, monet poliitikot eivät ole. Tämä on hyvä asia myös Kiinalle, kukaan ei halua ydinaseita liian lähelle, Trump sanoi.

Hänen mukaansa neuvottelut asian edistämiseksi jatkuvat heti.

Ihmisoikeusasiat putosivat asialistalta

Trump antoi kameroiden edessä ymmärtää, että Yhdysvaltojen pääasiallinen tavoite oli saada Pohjois-Korea luopumaan ydinaseohjelmastaan. Häneltä kysyttiin useaan otteeseen, miksi Yhdysvallat suostuu neuvottelupöytään kansalaisiaan julmasti sortavan diktaattorin kanssa. Tähän Trump vastasi, että tämän kokouksen tarkoituksena oli keskittyä erityisesti siihen, että ydinasekysymykseen saadaan vastaus.

Pohjois-Korean surkea ihmisoikeustilanne ei jäänyt täysin huomiotta. Trump kertoi odottavansa, että ihmisoikeustilanteeseen tulee "merkittäviä parannuksia" ennen talouspakotteiden poistamista.

Trumpin mukaan on myös ilmeistä, että talouspakotteiden poistaminen on "tieteellisesti todistetusti" hidasta toimintaa.

Kiina ja Etelä-Korea mukaan rauhansopimusneuvotteluihin

Rauhansopimuksen allekirjoittamisesta Trump sanoi, että Etelä-Korea ja Kiina voivat olla osallisia rauhansopimusneuvotteluissa. Hän haluaisi niiden olevan mukana, vaikka siihen ei laillista velvoitetta olisikaan.

– Palaan kotiin huojentuneempana kuin aikoihin. Hyvin merkittävä tapahtuma historiassa. Haluan saada tämän tehtyä. Jos palloa ei saada maalilinjan yli, se ei merkitse mitään.

Trump kritisoi tutusti kovin sanoin aiempien presidenttien yrityksiä ratkaista Pohjois-Korean ydinasetilanne. Oman osansa kritiikistä sai myös G7-kokouksen jälkipyykki, joka paljasti Trumpin olevan sukset ristissä liittolaistensa kanssa. Trump myös piikitteli Kiinaa talouspakotteiden löyhästä asettamisesta, mutta muistutti samalla, että Kiinan presidentti Xi Jinping on hänen hyvä ystävänsä.

Trump kertoi palaavansa hyvin mielin takaisin Yhdysvaltoihin. Hän korosti, että seuraavaksi tehdään paljon töitä sen eteen, että sopimusta noudatetaan.

Mediatilaisuuden lopuksi Trump jopa "tavallaan onnitteli" kaikkia huoneessa olevia hienosta päivästä.