Voimakas maanjäristys herätti suomalaisen Mexico Cityssä: "Tuntui yllättävänkin voimakkaalta"

Meksikossa tapahtunut voimakas maanjäristys voi aiheuttaa rannikon pienissä kaupungeissa suurtakin tuhoa.

Järistys tuntui noin tuhannen kilometrin päässä järistyksen keskuksesta Meksikon pääkaupungissa Mexico Cityssä.

- Tuntui yllättävänkin voimakkaasti. Pari paikallista tuossa sanoi, ettei järistys ole tuntunut näin kovaa täällä pitkään aikaan, kertoo pääkaupungissa työharjoittelussa oleva suomalainen Essi Niemelä.

Niemelä siirtyi järistyksen alkaessa oikeaoppisesti kadulle. Hänen mukaansa maanjäristyksiin on varauduttu hyvin ainakin pääkaupunkiseudulla.

- Turvaohjeet ovat sellaiset, että jos on kolmannessa kerroksessa tai alempana, niin pitää lähteä ulos. Ulkona oli aika paljon ihmisiä. Sähköt menivät poikki noin tunniksi, kertoo Niemelä.

Sairaala siirsi potilaat ja henkilökunnan ulos järistyksen tieltä.

Niemelä on viettänyt aikaa Meksikossa aiemminkin, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun maanjäristys sattui kohdalle.

- Kyllä se pelästytti, vaikka olin henkisesti varautunut maanjäristyksiin. Olin nukkumassa, ja kämppis tuli sitten sanomaan, että nyt pitää lähteä ulos, kertoo Niemelä.

Tilanne pääkaupungissa rauhoittui nopeasti, ja Niemeläkin yrittää jatkaa uniaan. Järistys alkoi puolenyön aikaan paikallista aikaa ja noin kahdeksalta aamulla Suomen aikaan.

Meksikon maanjäristyksen voimakkuudeksi on mitattu 8,1 magnitudia. Viimeksi yhtä voimakas järistys koettiin alueella vuonna 1985. Maanjäristys havaittiin myös Suomen seismologian keskuksessa.

- Nyt kun olen lukenut näitä havaintoja, niin paikallisten mukaan maanjäristys on kestänyt poikkeuksellisen pitkään. Mutta nämä suuret kaupungit ovat niin etäällä, ettei se järistys ole tuntunut siellä niin voimakkaana kuin rannikolla lähempänä järistyskeskusta. Keinuntana se on tuntunut, kertoo seismologi Katriina Arhe.



Meksikolaisten lehtien mukaan järistys kesti noin minuutin ja sitä seurasi muutama heikompi jälkijäristys. Twitterissä järistyksestä leviää video, jossa sillalla olevat katuvalot heiluvat voimakkaasti. Pienien rannikkokaupunkien kohtalo ei välttämättä ole kovin lupaava. Uutistoimisto Reutersin mukaan kuolonuhreja on tällä hetkellä viisi. Arhe muistuttaa, että tiedot syrjäisistä paikoista tulevat aina myöhässä.

- Rannikolla on muutaman tuhannen asukkaan kyliä, ja siellä on usein aika heikkokuntoisia rakennuksia. Siten tuhotkin riippuvat rakennuskannan kunnosta. Lähin suurkaupunki on Guatemala City, ja sielläkin tärinä on ollut kohtalaista.

Maanjäristyksen keskus oli Tyynellämerellä noin sadan kilometrin päässä Pijijiapanin kaupungista. Järistys tapahtui noin 70 kilometrin syvyydessä. Järistyksen jälkeen Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus USGC antoi tsunamivaroituksen USGS Meksikoon, Guatemalaan, El Salvadoriin, Costa Ricaan, Nicaraguaan, Panamaan, Hondurasiin ja Ecuadoriin. Guardianin mukaan yli kolmemetristen aaltojen odotetaan iskevän Meksikon rannikolle lähitunteina. Arhen mukaan suuret tsunamit syntyvät yleensä silloin, kun järistys tapahtuu lähempänä maan pintaa. Meksikon tapauksessa merenpohjan liike ei välttämättä ole niin suuri.

Tsunamin lisäksi maanjäristysalueella voi tapahtua maanvyörymiä.

- Niitä voi tapahtua vuoristolla jälkijäristysten seurauksena, sanoo Arhe.