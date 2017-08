Viron Viljandille suomalaisjohtaja? Suomen kansalaisuus este tai hidaste

Alle 18 000 asukkaan Viljandin kaupunki Etelä-Virossa voi saada suomalaisen kaupunginjohtajan, jos Isänmaan ja Res Publican liitto (IRL) menestyy syksyn kuntavaaleissa.

Puolueen ehdokas kaupunginjohtajan virkaan on yli 20 vuotta Viljandissa asunut yrittäjä Harri Aaltonen, 50. Hän on IRL:n puoluehallituksen jäsen ja Viljandin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja. Hän on Viron kuntapolitiikassa korkeimpaan asemaan edennyt suomalainen.

Viime vaaleissa neljä vuotta sitten IRL otti Viljandissa niukan voiton reformipuolueesta. Myös nyt mahdollisuuksia pidetään hyvinä.

- IRL on Viljandissa yksi vahvimpia. Omiin mahdollisuuksiini en ota kantaa, mutta voitto, jos ja kun se tulee, vaatii työtä ja vaivaa. Uskon, että ihmisille on henkilö kansalaisuutta tärkeämpi, Aaltonen sanoo Lännen Medialle.

Esteenä Viljandin johtoon nousulle voi olla Suomen kansalaisuus. Lain mukaan virka edellyttää Viron kansalaisuutta. Aaltonen on luvannut valituksi tullessaan luopua Suomen kansalaisuudesta.

Viron kansalaisuuden hakeminen vie yleensä ainakin kahdeksan kuukautta tai enemmän. Sisäministeriön lehdistöedustajan Merje Klopetsin mukaan kansalaisuushakemukset käsitellään mahdollisimman nopeasti.

- Kaupunginjohtajan tai mihinkään muuhun virkaan valinta ei ole automaattisesti peruste kansalaisuuden myöntämiselle, Klopets muistuttaa.

Viron kuntavaalit pidetään sunnuntaina 15. lokakuuta.