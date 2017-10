Viron kuntavaaleissa katseet kääntyvät Tallinnaan

Virossa äänestetään tänään kunnallisvaaleissa. Suurin mielenkiinto kohdistuu pääkaupunki Tallinnaan, jonka pormestari on yksi maan tärkeimmistä vallankäyttäjistä.

Tallinnan absoluuttinen valtapuolue on ollut jo vuosia keskusta, ja se johtaa kyselyitä selvällä erolla nytkin. Postimees-lehden torstaina julkaiseman gallupin mukaan tallinnalaisista 44 prosenttia aikoo äänestää keskustaa.

Jonkinasteinen kysymysmerkki on, kuinka suuren osan keskustan kannatuksesta lohkaisee entisen keskustan keulahahmon Edgar Savisaarin ehdokaslista. Kyselyiden mukaan Savisaarin listan kannatus Tallinnassa voi jäädä muutamaan prosenttiin. Postimeesin kyselyn mukaan Savisaarin porukka saattaisi jäädä reiluun viiteen prosenttiin, kun äänikynnys on juuri viisi prosenttia.

Savisaar, 67, on perinteisesti saanut viljalti ääniä vironvenäläisiltä Tallinnassa ja on toiminut pormestarina useaan otteeseen. Hänet hyllytettiin vuonna 2015 pormestarin tehtävästä korruptioepäilyjen takia. Massiivinen oikeudenkäynti on yhä kesken.

Savisaar jätti keskustan puheenjohtajuuden viime vuoden lopulla, ja uuden puheenjohtajan Jüri Ratasin johdolla keskusta on jyrännyt tiensä pääministeripuolueeksi.

Virkaa tekevä pormestari vahvoilla

Vanhasta puolueestaan selvästi irtautunut Savisaar on saanut ehdokaslistalleen muun muassa joitakin keskustaan pettyneitä poliitikkoja. Yksi kansanedustajakin loikkasi Savisaarin kelkkaan ja sai siitä hyvästä potkut keskustasta.

Lisäksi Savisaar lyöttäytyi yhteen kahden tunnetun liikemiehen kasaaman ehdokaslistan kanssa.

Kaikesta keskustan sisäisestä hässäkästä huolimatta on mahdollista, että pormestari ei edes vaihdu. Virkaa on hoitanut Savisaarin hyllytyksen ajan keskustalainen Taavi Aas, joka sai yleisradioyhtiö ERR:n torstaina julkaistussa kyselyssä 42 prosentin kannatuksen pormestariksi, kun muut ehdokkaat, Savisaar mukaan lukien saivat parhaimmillaan vain reilun 10 prosentin kannatuksen.

Väitettyä kourintaa Malesiassa

Valtakunnallisesti Postimeesin kysely viittaa keskustan ottavan roiman vaalivoiton. Se olisi saamassa 30 prosenttia äänistä. Toiseksi suurin on reformipuolueen kannatus, reilut 17 prosenttia, joka on pienempi kuin ehdokaslistojen tai yksittäisehdokkaiden yhteenlaskettu kannatus.

Reformipuolue sai juuri ennen vaaleja taakakseen ahdisteluskandaalin, koska entisen pääministerin Taavi Roivasin on paljastettu ahdistelleen naista juhlissa Malesiassa bisnesdelegaation matkalla. Hänen väitetään muun muassa yrittäneen suudella naista ja kourineen tätä. Roivas on myöntänyt epäsopivan käyttäytymisen, mutta kiistänyt kourimis- ja suuteluväitteet. Roivas on ehdolla Tallinnassa.

Kourintakohu ei välttämättä näy juuri reformipuolueen kannatuksessa, koska iso osa puolueen äänistä tulee sähköisessä äänestyksessä, joka on jo päättynyt osana ennakkoäänestystä.

Paikallisvaaleissa ennakkoon äänesti reilu neljännes äänioikeutetuista. Sunnuntaina äänestyspaikat ovat auki aamuyhdeksästä iltakahdeksaan.

