Viron hallitus aikoo siirtää 1000 valtion työpaikkaa Tallinnasta maakuntiin

Viron hallitus aikoo ryhtyä alueellistamaan valtion työpaikkoja Tallinnasta pienemmille paikkakunnille, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Viron julkishallintoministeri Jaak Aab esitteli tiistaina hallitukselle suunnitelman, jonka mukaan tuhat julkisen sektorin työpaikkaa siirrettäisiin muualle maan pääkaupungista seuraavan kahden vuoden aikana.

Aabin mukaan 700 työpaikan alueellistamiseksi on tehty jo selvät suunnitelmat ja hallituksen on määrä tehdä asiasta lopulliset päätökset lokakuussa. Aab kertoi ERR:n haastattelussa, että Viron keskustavetoinen koalitiohallitus sopi työpaikkojen siirtämisestä keväällä, ja alueellistamisprosessi on jo käynnissä. Aabin mielestä alueellistamishanke olisi voinut olla sovittua laajempikin.

Aabin mukaan geologisia palveluita tarjoava valtionyhtiö siirretään Rakvereen, metsänhoitosäätiö Raplaan, yrityspalveluita siirretään Pärnuun. Myös Viron tilastokeskus ja tulli siirtävät kumpikin 50 työpaikkaa pois Tallinnasta.

The Baltic Coursen mukaan Viron hallituksen tavoitteena on huolehtia, että julkishallinnon työpaikkoja siirretään Tallinnasta pienemmillekin paikkakunnille, eikä vain Tarton ja Pärnun kaltaisiin suurimpiin maakuntakeskuksiin.

Viroa pidetään digitaalisen hallinnon ja tietoyhteiskunnan mallimaana. Kesällä maa ilmoitti perustavansa maailman ensimmäisen datasuurlähetystön Luxemburgiin. Sinne tehtäisiin varmuuskopiot hallinnon tärkeimmistä digitaalisista sisällöistä, jotta yhteiskunnan rattaita voidaan pyörittää kriisien, luonnonkatastrofien tai vaikka maan miehityksen jälkeenkin.

Lännen Media kertoi maanantaina, että Ruotsin hallitus aikoo alueellistaa lähiaikoina seitsemän eri viranomaisen toiminnot osittain tai kokonaan Tukholman seudulta muualle maahan. Ruotsin pääministeri Stefan Löfgren (sd.) kuvaili hallituksen ratkaisua Ruotsin suurimmaksi alueellistamispäätökseksi vuosikymmeneen.

Suomessa alueellistettiin tuhansia valtion työpaikkoja viime vuosikymmenellä, mutta tällä vuosikymmenellä valtion työpaikat ovat alkaneet taas keskittyä pääkaupunkiseudulle.

Maakuntien pääkaupungit ovat pystyneet pitämään kohtuullisesti kiinni valtion työpaikoista. Eniten valtion työpaikkojen keskittymisestä ovat kärsineet maakuntien kakkoskaupungit ja pienet kunnat.

Lain mukaan valtion työpaikkojen sijoitusmahdollisuudet pääkaupunkiseudun ulkopuolelle täytyy selvittää aina, kun ministeriöt organisoivat toimintaansa uudelleen.

Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi kertoi Lännen Median haastattelussa, että alueellistamisen koordinaatioryhmässä on käsitelty viime vuosina käytännössä vain eri viranomaisten toimipaikkaverkkojen supistamisia, eivätkä maakuntien edustajat ole pystyneet puuttumaan ryhmässä keskittymiskehitykseen.

Alueellistamispolitiikan aloittaminen vaatisi hallituksen poliittista tahtoa. Juha Sipilän (kesk.) hallitusohjelmassa alueellistamista ei mainita lainkaan.