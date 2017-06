Viranomaislähteet: New Yorkin sairaala-ampuja surmasi ainakin yhden

Viranomaislähteiden mukaan New Yorkissa sairaalassa tulen avannut mies on surmannut ainakin yhden ihmisen, uutisoi muun muassa Washington Post. Lisäksi useita ihmisiä on haavoittunut.

Poliisi on kertonut Twitterissä, että ampuja on kuollut. Mediatietojen mukaan ampuja oli pukeutunut laboratoriotakkiin. Joidenkin tietojen mukaan ampuja oli sairaalan entinen työntekijä.

Poliisi on kehottanut Twitterissä ihmisiä välttämään alueella liikkumista. Bronx Lebanon -nimisessä sairaalassa on lähes tuhat vuodepaikkaa.

Linkki juttuun

Linkki juttuun