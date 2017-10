Viranomainen: Kataloniassa on loukkaantunut jo yli 330 ihmistä poliisin käytettyä voimatoimia

Katalonian aluehallinnon tiedottaja Jordi Turull sanoo, että Kataloniassa on loukkaantunut yli 330 ihmistä poliisin käytettyä voimatoimia itsenäisyysäänestyksen estämiseksi. Eri tiedotusvälineiden ja silminnäkijälähteiden mukaan Espanjan poliisi on käyttänyt Kataloniassa muun muassa pamppuja ja kumiluoteja.

Espanjan hallitus on vaatinut Katalonian aluehallintoa lopettamaan laittoman itsenäisyysäänestyksen. Espanjan hallituksen edustaja on aiemmin sanonut, että Katalonian hallinto on yksin vastuussa tämänpäiväisistä tapahtumista.

Espanjan sisäministeriö kertoo Twitter-tilillään, että 11 poliisia on loukkaantunut Katalonian tapahtumissa.

Espanjan poliisi on vaikeuttanut monin eri tavoin itsenäisyysäänestystä. Esimerkiksi Barcelonasta pohjoiseen sijaitsevassa Gironassa poliisi runnoi tiensä äänestyspaikkana toimivaan kouluun. Poliisi rikkoi rakennuksen oven vasaralla takavarikoidakseen äänestysuurnat.

Äänestysuurnia ja -lipukkeita on takavarikoitu Barcelonassa, maan sisäministeriö kertoo Twitterissä. Äänestys Katalonian itsenäistymisestä alkoi Suomen aikaa kello kymmeneltä.

Espanjan hallitus vaatii Katalonian itsehallintoaluetta lopettamaan äänestyksen, jota se luonnehtii farssiksi, kertoo AFP.

Ex-ministeri: En ole varma riittääkö tämä itsenäistymiseen

Kansanäänestys pidetään hyvin vaikeissa olosuhteissa, Katalonian aluehallituksen entinen ministeri Joaquim Nadal kertoo Gironasta puhelimitse STT:lle.

- Espanjan hallituksen reaktio on vastoin demokratian periaatteita, aiemmin 23 vuotta Gironan pormestarinakin toiminut Nadal sanoo.

- Näillä teoilla hallitus pyrkii minimoimaan kansanäänestyksen vaikutukset, hän lisää.

Tuloksella on kuitenkin todella suuri merkitys Espanjan tulevaisuuden kannalta, Nadal tähdentää.

- Koskaan aikaisemmin ei ole ollut näin paljon ihmisiä, jotka haluavat tästä asiasta äänestää, mutta riittääkö tämä poliittinen liike itsenäistymiseen, sitä emme tiedä.

"Tulosta tärkeämpää on se, mitä huomenna tapahtuu"

Tulosta tärkeämpää onkin se, mitä huomenna tapahtuu - aloittaako Espanjan hallitus Katalonian kanssa dialogin ja mitä Katalonian edustajille Espanjan parlamentissa käy, Nadal kysyy.

- Poliisin sotkeuduttua äänestykseen kyse ei kuitenkaan ole enää vain siitä, onko äänestys laiton vai ei, vaan myös siitä, miten Espanja polkee yksilönvapauksia ja pyrkii tukahduttamaan yhteiskunnallisen liikkeen. Jo nyt ihmiset ovat varsin vihaisia Espanjan hallitusta kohtaan, Nadal huomauttaa.

- Se näistä tapahtumista jää kytemään. Oloni on hyvin skeptinen ja pessimistinen.