Viime vuosi toiseksi paras lentoturvallisuudessa – silti yli 300 ihmistä kuoli

Vuosi 2016 oli kaupallisen lentomatkustamisen kannalta erittäin turvallinen, kertoo lento-onnettomuuksia tilastoiva Aviation Safety Network.



ASN:n mukaan viime vuonna sattui 19 kuolemaan johtanutta lento-onnettomuutta, joissa menehtyi yhteensä 325 ihmistä. Nämä ovat toiseksi parhaat luvut ilmailuhistoriassa: vuonna 2015 onnettomuuksia oli lukumääräisesti vähemmän (16), kun taas vuonna 2013 turmissa kuoli vain 265 henkeä.



Tilastollisesti jokaista 3,2 miljoonaa matkustajalentoa kohden sattuu yksi kuolemaan johtava turma. Jos siis lentäisit yhden sattumanvaraisen lennon päivässä, onnettomuus osuisi kohdalle 8767 vuoden välein.



ASN:n tilastoinnissa otetaan huomioon kaikki 14 matkustajaa tai enemmän kuljettavat siviilikoneet, joille on sattunut kuolemaan johtaneita lentoturmia. Joulupäivänä Venäjän ilmavoimien Tupolev 154 -koneen mereensyöksy ei siis ole mukana luvuissa.



Käytännössä moni onnettomuuksista sattui joko varsin pienelle matkustajakoneelle tai sitten hieman eksoottisemmassa maailmankolkassa: yksimoottoriselle Cessna 208 Caravan -konetyypille sattui kokonaista viisi onnettomuutta.





Tuhoisin yksittäinen turma tapahtui marraskuussa, kun LaMia Bolivian Avro RJ85 -kone tuli alas Kolumbiassa. 71 henkeä vaatineen turman syy on mitä todennäköisimmin lentäjien käsittämättömän vastuuton toiminta lähdettäessä lennolle, jolle koneen polttoainekapasiteetti ei riittänyt.



66 henkeä sai surmansa toukokuussa, kun EgyptAirin Airbus A320 syöksyi Välimereen. Tapauksen syyksi on epäilty terrori-iskua, joskin sen tutkinta on edelleen kesken.



Tutkinta on kesken myös maaliskuussa Venäjällä sattuneessa lentoturmassa. 62 henkeä sai surmansa, kun flydubai-yhtiön Boeing 737-800 -koneen ylösveto epäonnistui pahemman kerran Donin Rostovin lentoasemalla. Onnettomuustutkijoiden väliraportin mukaan koneen nokkaa painettiin alas samaan aikaan, kun korkeusvakaajan trimmi siirtyi merkittävän paljon nokka alas -asentoon ja tuloksena oli syöksy, josta lentäjät eivät enää saaneet oikaistua konetta.



Väliraportti ei ota suoraan kantaa siihen, onko tapahtumaketju selitettävissä yksin lentäjien toiminnalla.



ASN:n mukaan lähestymisen ja laskeutumisen aikana tapahtuneiden onnettomuuksien määrä on voimakkaasti laskenut, kun taas esimerkiksi matkalentovaiheen turmien määrä on noussut.