Vetoomustuomioistuin: Hollanti osittain syyllinen Srebrenican joukkomurhaan

Hollantilainen vetoomustuomioistuin on päättänyt, että Hollannin valtio on osittain syyllinen Bosnian Srebrenican joukkomurhaan. Tuomiossa todetaan, että laittomasti toiminut Hollanti oli osittain vastuussa noin 350 muslimimiehen surmasta.

Vetoomustuomioistuin myös määräsi Hollannin valtion maksamaan osittaisen vahingonkorvauksen.

Serbijoukot surmasivat kaikkiaan yli 8 000 muslimia Srebrenicassa vuonna 1995. Hollannin vastuu syntyi siitä, että maan YK-joukot käskivät suojeluksessaan olleet bosnialaismiehet poistumaan tukikohdastaan. Aiemmin on arvioitu, että uhrit olisivat liki varmasti selvinneet hengissä, jos he olisivat saaneet pysyä hollantilaisten tukikohdassa. Nyt saadun päätöksen mukaan rauhanturvaajien on täytynyt tietää, että muslimit joutuivat todelliseen vaaraan tulla teloitetuiksi.

Serbijoukkoja Srebrenicassa johti Ratko Mladic. Hän on ollut pidätettynä ja syytteessä Jugoslavia-tuomioistuimessa Hollannin Haagissa.