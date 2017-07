Venezuelassa vain harva uhmasi mielenosoituskieltoa

Venezuelassa vain pieni osa ihmisistä uskalsi perjantaina vastustaa mielenosoituskieltoa. Mieltä osoitettiin muutamilla kaduilla Caracasissa, San Cristobalissa, Maracaibossa ja Guayanassa. Mielenosoitukset olivat kuitenkin pieniä verrattuna alkuviikon protesteihin.

Venezuelan sisäministeri Nestor Reverol sanoi torstaina, että kaikki, jotka osallistuvat perjantaina mielenosoituksiin tai marsseille, saavat 5-10 vuoden vankeusrangaistuksen.

Väkivaltaiset protestit presidentti Nicolas Maduroa vastaan ovat kestäneet jo noin neljän kuukauden ajan. Mielenosoittajat ovat vastustaneet muun muassa Maduron aikeita muuttaa maan perustuslakia. Sunnuntaille on kaavailtu äänestystä, jossa maahan on määrä valita edustajisto, joka muuttaisi maan perustuslain. Opposition mielenosoituksissa on vaadittu Maduroa perumaan sunnuntaiksi kaavailtu äänestys.

Maduro ei ole antanut ymmärtää, että hän perääntyisi äänestyksestä. Hän on kuitenkin ehdottanut oppositiolle neuvottelujen aloittamista ennen äänestystä.