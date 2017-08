Venezuelassa siviileille opetetaan kiväärin käyttöä, taustalla Trumpin uhittelu

Venezuelan sotajoukot ovat opettaneet siviileille kiväärillä ampumista, ammusten räjäyttämistä ja kamppailemista. Siviileitä koulutettiin lauantaina osana kaksipäiväistä sotaharjoitusta. Siviilien opettamisen taustalla on se, että Yhdysvallat on asettanut Venezuelalle talouspakotteita ja presidentti Donald Trump on uhitellut maata sotilaallisilla toimilla. Venezuelan presidentin Nicolas Maduron alulle panemiin sotaharjoituksiin osallistui sotalentokoneita, tankkeja ja 200 000 sotilasta ja 700 000 siviiliä.

Valkoinen talo on kuitenkin ilmoittanut, että Yhdysvallat ei harkitse sotilaallisia toimia Venezuelassa ainakaan lähiaikoina.

Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden neuvonantajan mukaan Yhdysvallat seuraa tilanteen kehittymistä, mutta sotilaallisia toimia ei pidetä todennäköisinä lähitulevaisuudessa.

Yhdysvallat on asettanut Venezuelalle pakotteita, jotka muun muassa kieltävät kaupankäynnin Venezuelan valtion tai sen omistaman öljy-yhtiön markkinoille laskemilla osakkeilla.

Oppositio syyttää presidenttiä maata kurittavasta talouskriisistä ja vaatii presidentin eroa. Maduro vastustaa uusia vaaleja.

Venezuelassa useita kuukausia jatkuneissa levottomuuksissa on kuollut liki 130 ihmistä ja lukuisia on loukkaantunut. YK totesi elokuun alussa, että Venezuelassa on esiintynyt laajaa ja järjestelmällistä voimankäyttöä mielenosoittajia vastaan viime kuukausina. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan turvallisuusjoukot ovat vastuussa ainakin 46 mielenosoittajan kuolemasta.