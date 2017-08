Venezuelassa aloitettiin vaalivilppitutkinta sunnuntain äänestyksestä

Venezuelan pääsyyttäjä Luisa Ortega on aloittanut vaalivilppitutkinnan Venezuelan sunnuntaisesta äänestyksestä. Ortega kertoo CNN:lle nimenneensä kaksi syyttäjää tutkimaan neljän kansallisen vaalilautakunnan johtajan tekemisiä.

Ortegan ilmoitus tuli sen jälkeen, kun äänestyksen järjestänyt brittiyhtiö kertoi, että Venezuelan sunnuntaisen kansanäänestyksen tuloksia on manipuloitu. Yhtiön mukaan Venezuelan viranomaisten ilmoittama äänestäjien määrä on noin miljoonan suurempi kuin todellisten äänestäjien määrä.

Äänestyksessä Venezuelalle valittiin edustajisto, jonka on tarkoitus muuttaa perustuslakia.

Venezuelassa kansallinen vaalilautakunta on kiistänyt manipuloineensa kansanäänestyksen tuloksia. Kansallisen vaalilautakunnan puheenjohtajan Tibisay Lucenan mukaan äänestyksen järjestäneen brittiyhtiön lausunnot manipuloinnista ovat vastuuttomia. Hän sanoo, että yhtiön lausunnot pohjautuvat arvioihin eivätkä dataan. Puheenjohtajan mukaan data on vain kansallisen vaalilautakunnan saatavilla.

- Tämä on ennenkuulumaton mielipide firmalta, jolla ei ole mitään roolia vaalituloksessa. Firman ainoa rooli vaaleissa on tarjota tiettyjä palveluita ja teknistä tukea, Lucena sanoi toimittajille.

Maduro vakuuttaa, että perustuslain muuttaminen lopettaa kriisin

Venezuelassa valittiin sunnuntaina kiistanalaisessa äänestyksessä maalle edustajisto, jonka on tarkoitus muuttaa maan perustuslakia. Oppositio on kritisoinut äänestystä voimakkaasti ja järjestänyt sen muuttamista vastaan muun muassa mielenosoituksia. Oppositio pitää perustuslain muokkaamista presidentti Nicolas Maduron keinona vahvistaa asemaansa. Perustuslain muuttaminen on saanut lisäksi laajaa kansainvälistä kritiikkiä, ja sen on kuvailtu tuhoavan Venezuelan demokratian.

Esimerkiksi Yhdysvallat on kritisoinut Maduroa voimakkaasti. Yhdysvallat on asettanut Venezuelaa vastaan pakotteita ja käskenyt Venezuelassa olevien amerikkalaisdiplomaattien perheitä lähtemään maasta.

Maduro on puolestaan vakuuttanut, että perustuslain muuttaminen lopettaa Venezuelan taloudellisen ja poliittisen kriisin. Hän on syyttänyt mielenosoituksista Yhdysvaltoja, joka vasemmistolaisen Maduron mukaan toimii yhteistyössä Venezuelan opposition kanssa.

Edustajisto aloittaa perjantaina

Vastavalittu edustajisto nimitetään näillä näkymin perjantaina. Maduro ilmoitti siirtävänsä nimittämistä, ja hänen mukaansa se järjestetään perjantaina kello yksitoista paikallista aikaa.

Maduron mukaan nimittäminen pidetään kaikessa rauhassa protokollan mukaisesti.

Oppositio ilmoitti aiemmin, että se on siirtänyt edustajistoa vastustavan mielenosoituksen keskiviikolta torstaille. Mielenosoitus oli tarkoitus järjestää samana päivänä, kun kiistanalaisen edustajiston oli määrä aloittaa.