Venezuelan vaalit: Uhanalainen paisti odottaa katukioskiyrittäjän pakkasessa presidentti Maduron voittoa

Köyhyysrajalla kärvistelevät venezuelalaiset äänestävät tänään presidentinvaalissa.

Maassa elää varmuus siitä, että presidentti Nicolas Maduron valta saa jatkua.

Caracas

Caracasilaisen Chapellinin slummissa sijaitsevan katuruokakioskin seiniä koristavat lehtileikkeet ja kuvat presidentistä, Venezuelan yhdistyneen sosialistisen puolueen Nicolas Madurosta ja hänen edeltäjästään Hugo Chavezista.

Aaltopeltikaton alla pienen pöydän ääressä istuu Maria Rojas Peña, 63, joka nauttii rommipaukkua äitienpäivän kunniaksi. Hän uskoo, että myös seuraavana sunnuntaina on aihetta juhlaan. Rojas Peña on vankkumaton chavisti eli sosialistipuolueen kannattaja, joka aikoo äänestää Maduroa jatkokaudelle.

– Uskon vallankumoukseen ja johtajani on Maduro! Rojas Peña toteaa paatoksella ja kertoo olevansa Maduron puolella siitä huolimatta, että Venezuelan kriisi on koetellut myös häntä.

– En voi pitää kioskia enää auki, sillä käteistä on mahdoton saada eikä minulla ole korttimaksupäätettä. Se ei ole kuitenkaan Maduron syy.

Kioskin myyntiartikkelista, hiilillä grillattavasta kanasta on tullut luksustuote. Kilo lihaa maksaa paikoitellen yli kolme miljoonaa bolivaria eli noin kolmen nykyisen kuukausipalkan verran.

Siksi pöydällä on lautasellinen maissista ja muista vihanneksista valmistettu keittoa.

Onko se iso rotta?

– Pakkasesta löytyy jotain parempaa, Rojas Peña virnistää ja pyytää minua katsomaan.

Pesuvadissa makaa rottaa muistuttava kuollut jyrsijä. Rojas Peña repeää nauruun, kun kysyn, onko kyseessä tosiaan valtava rotta.

– Tämä on isopaka! Syömme sen, kun Maduro voittaa vaalit. Tule sinäkin! hän kutsuu esitellessään uhanalaista ja salametsästettyä eläintä, joka on herkkua Venezuelassa.

Käteispula ja pilviin kohonneet hinnat ovat seurausta Venezuelaa jo pitkään koetelleesta poliittisesta ja taloudellisesta kriisistä, joka on johtanut humanitaariseen katastrofiin ja hyperinflaatioon.

Maria Rojas Peña on vankkumaton chavisti. Hänellä ei ole epäilystäkään, etteikö Maduro voittaisi vaaleja. Juhla-ateriaksi tarjotaan vaalipäivänä uhanalaista isopakaa.

Uutiskanava CNN havainnollisti vastikään bolivarin romahtamista uutisoimalla, että tietokonepeli World of Warcraftin virtuaalivaluutta on jo seitsemän kertaa arvokkaampi kuin bolivar. Maduron lanseeraamaa kryptovaluuttaa petroa ei Venezuelassa näytä osaavan tai haluavan käyttää kukaan.

Metrolippuihin ei ole paperia

Apteekit ammottavat tyhjyyttään eikä sairaaloissa pystytä hoitamaan edes perussairauksia. Sähkökatkojen vuoksi ruumiit mätänevät ruumishuoneilla. Öljyntuotanto on romahtanut historian alhaisimmalle tasolle.

Julkinen liikenne seisoo, koska busseja ei ole varaa korjata. Caracasin metro on jo pitkään ollut ilmainen: metrolippujen printtaaminen olisi liian kallista. Protestit ja väkivalta ovat arkipäivää.

Kriisistä huolimatta presidentti Maduro on keskittänyt jatkuvasti lisää valtaa itselleen. Sunnuntaisissa vaaleissa vaikutusvaltaisimmilta oppositiopoliitikoilta on evätty ehdokkuus. Yksi heistä on kotiarestissa, monet maanpaossa.

Yhä useampi venezuelalainen joutuu etsimään ruokaa roskiksista.

Madurolla on kuitenkin vastaehdokas. Entinen chavisti, oppositioon vuonna 2011 loikannut Henri Falcón aikoo haastaa hänet. Muun muassa Venezuelan dollarisaatiota kannattavan Falcónin edustama Avanza Progresista -puolue potkittiin ehdokkuuden seurauksena pois oppositioliittoumasta. Se on monen kansainvälisen yhteisön maan kanssa tuominnut vaalit laittomiksi.

Nimellisenä ehdokkaana on myös pappi Javier Bertucci, josta ei liene olevan todellista vastusta Madurolle. Huhujen mukaan Bertucci on Maduron puolison, Cilia Floresin lanko.

Vaalitarkkailijoita Maduro on kutsunut ainakin Venäjältä, sillä YK ei ole tarkkailijoita lähettämässä.

Äänestysinto kateissa

Suurin osa tapaamistani venezuelalaisista aikoo olla äänestämättä. Falcónia pidetään Maduron Troijan hevosena, jonka valinta ei muuttaisi mitään. Häneen kuitenkin myös uskotaan erityisesti köyhimmillä alueilla.

– Minä äänestin aikoinaan Chavezia, koska halusin köyhyyden loppuvan. Maduro onkin lopettamassa köyhyyden, koska me köyhät kuolemme nälkään, kertoo Chapellinissa pidettäviin grillijuhliin osallistuva Josefina Rojas, joka on Maria Rojas Peñan sisko. Sukulaissuhteestaan huolimatta siskokset ovat poliittisesti eri kannalla.

Josefina Rojasilla on koira, jota kutsutaan Maduron mukaan Nicolakseksi. Rojas sanoo, että Nicolas voi olla vain koiran –tai torakan –nimi.

– Äänestän ketä vain, että Maduro saadaan pois vallasta. Hän on diktaattori, torakka, joka tuhoaa meidät kaikki, Josefina Rojas sanoo ja kertoo vielä, että juhlajuomiin tarvittavat jääpalat on jouduttu kantamaan käsissä, koska muovipusseja ei ole.

Grillijuhliin on säästetty rahaa puoli vuotta. Juhlatunnelmasta huolimatta kaikki puhuvat politiikkaa. Välillä tanssitaan merengueta.

Illalla lähes kaikilla televisiokanavilla keskustellaan vaaleista. Käytännössä kyse on Maduron vaalipropagandasta, koska kaikki riippumattomat televisiokanavat on lakkautettu.

Vaalimainoksissa Maduro esitetään julkisen terveydenhuollon ja koulutuksen puolustajana. Hänen vaalilauseensa on: ”Yhdessä pystymme enemmän”.

Maduro ei ole luovuttamassa, vaikka Caracasin kaduilla hänen vaalimainostensa vieressä etsitään ruokaa roskiksista.