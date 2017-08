Venezuelan uusi edustajisto erotti vaalivilppiä tutkivan valtionsyyttäjän

Venezuelan vastavalittu perustuslakia muokkaava edustajisto on ensimmäisenä toimenaan erottanut maan valtionsyyttäjän Luisa Ortegan. Edustajisto ilmoitti myös, että se aikoo olla toiminnassa kahden vuoden ajan.

Ortega kertoi aiemmin tänään Twitterissä toimistonsa joutuneen sotilaiden saartamaksi. Hänet tunnetaan presidentti Nicolas Maduron kriitikkona.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kansalliskaartin sotilaat vartioivat syyttäjänviraston rakennuksen sisäänkäyntejä pääkaupunki Caracasin keskustassa. Ortega ei kuitenkaan kertonut, missä hän itse oli lauantaina.

Maduron hiljattain järjestämässä kansanäänestyksessä valittiin edustajisto, joka jyrää valtuuksillaan maan parlamentin. Ortega on hakenut tuomioistuimelta päätöstä, joka estäisi uuden edustajiston nimittämisen.

Ortegan mukaan estämispäätöstä on pyydetty vaalivilppiepäilyjen takia. Hän on myös aloittanut äänestyksestä vaalivilppitutkinnan. Ortega nimitti tehtävään kaksi tuomaria sen jälkeen, kun edustajistoäänestyksen järjestänyt brittiyhtiö kertoi, että tuloksia on manipuloitu. Yhtiön mukaan Venezuelan viranomaisten ilmoittama äänestäjien määrä oli noin miljoonan suurempi kuin todellisten äänestäjien määrä.

Ortegan hengen pelätään olevan vaarassa

Ortegan pyrkimyksistä huolimatta 545-jäseninen edustajisto kokoontui perjantaina ensimmäistä kertaa Caracasissa. Oppositio järjesti samaan aikaan pääkaupungin kaduilla mielenosoituksia. Väkivaltaisiksi ne eivät tiettävästi äityneet. Neljän viime kuukauden levottomuuksissa on kuollut yli 120 ihmistä.

Opposition mielestä presidentti Maduro pyrkii perustuslakia muokkaamalla vankistamaan omaa asemaansa. Edustajistoon oli ehdolla ainoastaan Maduron liittolaisia, ja valitussa edustajistossa on muun muassa Maduron poika ja vaimo.

Ihmisoikeusaktivistit ovat aiemmin esittäneet huolensa Ortegan turvallisuudesta ja pelkäävät hänen henkensä olevan vaarassa. Muita opposition johtohahmoja on vangittu tai asetettu kotiarestiin.

Yhdysvallat, Euroopan unioni, Vatikaani sekä useat Etelä-Amerikan maat ovat tyrmänneet uuden edustajiston sanoen, että se horjuttaa Venezuelan demokratiaa ja lietsoo levottomuuksia. Etelä-Amerikan valtioiden kauppavyöhykkeen Mercosurin on tarkoitus kokoontua lauantaina ja päättää, erotetaanko Venezuela siitä.