Venezuelan sekasortoisessa arjessa ruokaa ei ole tai siihen ei ole varaa

Venezuelalaisessa yksityisessä supermarketissa on ruokaa, mutta harvalla on varaa ostaa sitä.

- Katso nyt, lihahyytelöpurkki maksaa 6 000 bolivaria. Tällä hetkellä osa ihmisistä tienaa maksimissaan 60 000-100 000 bolivaria kuussa eli kuukausipalkka riittäisi ainoastaan kymmeneen purkkiin, sanoo yksityisessä supermarketissa lauantai-illan ostoksia perheensä kanssa tekevä Derwing Merida, 35.

Meridan kärryssä on kaksi purkkia suklaalla ja mansikalla maustettua maitoa, pesuainetta ja Kolumbiasta tuotua Mavesa-margariinia. Ennen margariinia tehtiin Venezuelassa, mutta tällä hetkellä maan elintarviketuotanto on pysähtynyt ja käytännössä kaikki tuodaan ulkomailta.

Oman tuotannon pysähtyminen ja lähes 1 000 prosenttiin yltävä inflaatio on nostanut hinnat pilviin.

Ihmiset ostavat, mitä pystyvät. Jonossa oleva iäkäs nainen heiluttaa setelinippua ja pyörittelee päätään. Rahat eivät riitäkään ostoksiin, vaikka ne vielä eilen olisivat riittäneet. Hinnat muuttuvat joka päivä, ja suunta on ylöspäin.

Pumpulipuikot lukkojen takana

Valtion ylläpitämissä kaupoissa näyttäytyy elintarvikekriisin karu todellisuus: hyllyistä löytyvät elintarvikkeet voi laskea yhden käden sormilla. Hedelmä- ja vihannesosastolla myydään appelsiineja, sitruunoita ja sipuleita.

Suurimmalla osalla valtion supermarketin asiakkaista kärrystä löytyy muutama appelsiini. Kaupan uloskäynnillä vartija tarkastaa, että kauppakassista löytyvät kuittia vastaavat tuotteet, sillä ruokaa varastetaan nykyään paljon.

Leivästä on tullut luksusta: yksi leipäpaketti maksaa 10 000 bolivaria yksityisessä supermarketissa. Valtion kaupasta leipää on turha edes etsiä. Hammastahnaa ei saa enää juuri mistään. Muut vielä saatavilla olevat ylellisyystuotteet, kuten pumpulipuikot, on laitettu kaupoissa lukkojen taakse. Siellä ne todennäköisesti pysyvätkin, sillä ne maksavat lähes 5 000 bolivaria.

Jokaisella kansalaisella on säännöstelykortti, jolla voi ostaa ennalta määrättyinä päivinä joitakin elintarvikkeita normaalia halvemmalla. Niitä saadakseen ihmiset kerääntyvät jonottamaan kauppojen eteen jo aamuyön tunteina.

Huhun mukaan säännöstelykortilla sai maanantaina kaupasta leipää normaalia edullisemmin, ja eräällä caracasilaisella aukiolla jonotettiin sitä jo aamukuudelta.

Kolmen tunnin odotuksen jälkeen osa jonottajista poistui leipäpaketti mukanaan, toiset tyhjin käsin. Halpa leipä ei riittänyt kaikille.